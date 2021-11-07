Слуцкий посоветовал США услышать Шойгу
Слуцкий: призыв конгрессменов США развернуть военное присутствие в Черноморье - провокация
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Призыв американских конгрессменов развернуть военное присутствие в Черном море в целях защиты Украины носит провокационный и бессмысленный характер, провокации у границ России пресекаются жестко, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее издание Defense News со ссылкой на письмо законодателей сообщило, что два американских конгрессмена - республиканцы Майк Роджерс и Майк Тернер - призвали президента Джо Байдена в целях защиты Украины "развернуть военное присутствие США в Черном море", а также оказать Киеву военную поддержку.
"Абсолютно провокационный и бессмысленный посыл. Размещение в Черном море американских военных кораблей в разы повысит общую напряженность. Пора, наконец, понять, что любые провокации у российских границ пресекаются жестко, а акватория находится под неусыпным наблюдением ВМФ России", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Политик добавил, что американские политики "продемонстрировали вновь недопонимание реальной повестки", предположив, что конгрессмены в своих доводах опирались на сообщения западных СМИ о якобы стягивании российской военной техники к украинской границе.
"Но авторы этих материалов, как выяснилось, слабо разбираются в географии. И даже в офисе Зеленского сегодня заявили, что не располагают данными ни о каком скоплении войск у границы. Явно поторопились конгрессмены с призывами", - констатировал парламентарий.
В воскресенье пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфире телеканала "Дом" заявил, что офис президента не располагает информацией о скоплении войск у украинских границ.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной. В материале отмечалось, что замечать эти перемещения начали особенно в последние недели, после того как РФ завершила масштабные совместные военные учения с Белоруссией "Запад 2021".
Американское издание Politico 2 ноября опубликовало "спутниковые снимки", которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. При этом в материале также было написано, что снимки показывают скопление бронетанковых частей, артиллерии и пехоты в районе Ельни в Смоленской области, которая граничит с Белоруссией.
Минобороны Украины впоследствии заявило, что не фиксирует фактов наращивания войск РФ у собственных границ. Ведомство предположило, что эти сообщения в СМИ "являются элементом специальных информационно-психологических действий и, по сути, являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений". Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов также заявил, что активности российских войск возле украинских границ не наблюдается.
В МИД РФ опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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