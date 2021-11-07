https://ria.ru/20211107/slutskiy-1757978614.html

Слуцкий посоветовал США услышать Шойгу

Слуцкий посоветовал США услышать Шойгу - РИА Новости, 07.11.2021

Слуцкий посоветовал США услышать Шойгу

Призыв американских конгрессменов развернуть военное присутствие в Черном море в целях защиты Украины носит провокационный и бессмысленный характер, провокации... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T21:27

2021-11-07T21:27

2021-11-07T21:27

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россия

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Призыв американских конгрессменов развернуть военное присутствие в Черном море в целях защиты Украины носит провокационный и бессмысленный характер, провокации у границ России пресекаются жестко, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее издание Defense News со ссылкой на письмо законодателей сообщило, что два американских конгрессмена - республиканцы Майк Роджерс и Майк Тернер - призвали президента Джо Байдена в целях защиты Украины "развернуть военное присутствие США в Черном море", а также оказать Киеву военную поддержку."Абсолютно провокационный и бессмысленный посыл. Размещение в Черном море американских военных кораблей в разы повысит общую напряженность. Пора, наконец, понять, что любые провокации у российских границ пресекаются жестко, а акватория находится под неусыпным наблюдением ВМФ России", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Политик добавил, что американские политики "продемонстрировали вновь недопонимание реальной повестки", предположив, что конгрессмены в своих доводах опирались на сообщения западных СМИ о якобы стягивании российской военной техники к украинской границе."Но авторы этих материалов, как выяснилось, слабо разбираются в географии. И даже в офисе Зеленского сегодня заявили, что не располагают данными ни о каком скоплении войск у границы. Явно поторопились конгрессмены с призывами", - констатировал парламентарий.В воскресенье пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфире телеканала "Дом" заявил, что офис президента не располагает информацией о скоплении войск у украинских границ.Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной. В материале отмечалось, что замечать эти перемещения начали особенно в последние недели, после того как РФ завершила масштабные совместные военные учения с Белоруссией "Запад 2021".Американское издание Politico 2 ноября опубликовало "спутниковые снимки", которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. При этом в материале также было написано, что снимки показывают скопление бронетанковых частей, артиллерии и пехоты в районе Ельни в Смоленской области, которая граничит с Белоруссией.Минобороны Украины впоследствии заявило, что не фиксирует фактов наращивания войск РФ у собственных границ. Ведомство предположило, что эти сообщения в СМИ "являются элементом специальных информационно-психологических действий и, по сути, являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений". Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов также заявил, что активности российских войск возле украинских границ не наблюдается.В МИД РФ опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211107/more-1757940641.html

https://ria.ru/20211107/krym-1757938207.html

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в мире, вмф рф, киев, джо байден, министерство обороны украины, госдума рф, леонид слуцкий (политик), россия