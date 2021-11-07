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https://ria.ru/20211107/sberezheniya-1757916127.html
В какой валюте хранить сбережения
Аналитик назвал идеальные валюты для хранения сбережений - РИА Новости, 07.11.2021
В какой валюте хранить сбережения
Опасаясь очередного витка роста цен, многие задумываются о том, как сберечь и приумножить имеющиеся сбережения. Сделать это можно с помощью эффективного... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T03:18
2021-11-07T03:18
экономика
таиланд
сша
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Опасаясь очередного витка роста цен, многие задумываются о том, как сберечь и приумножить имеющиеся сбережения. Сделать это можно с помощью эффективного портфеля валют, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.В отличие от консервативного портфеля, включающего рубль, доллар и евро, эффективный задействует и другие валюту – потенциально более доходные на определенном отрезке времени. Из валют стран "Большой десятки" в него входят доллар США, канадский доллар и швейцарский франк.Что касается южнокорейской воны и тайского бата, то первая валюта относится скорее к консервативной – она будет расти на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ страны, но не слишком существенно. Второй предполагает спекулятивный компонент – Таиланд готовится открыться для вакцинированных туристов, что может неплохо поднять его экономику в высокий сезон.
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таиланд
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экономика, таиланд, сша, центральный банк рф (цб рф)
03:18 07.11.2021
 
Аналитик назвал идеальные валюты для хранения сбережений

Аналитик Шульгин посоветовал хранить сбережения в долларах и швейцарских франках

© Fotolia / tuk69tukСбережения
Сбережения - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© Fotolia / tuk69tuk
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Опасаясь очередного витка роста цен, многие задумываются о том, как сберечь и приумножить имеющиеся сбережения. Сделать это можно с помощью эффективного портфеля валют, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.
В отличие от консервативного портфеля, включающего рубль, доллар и евро, эффективный задействует и другие валюту – потенциально более доходные на определенном отрезке времени. Из валют стран "Большой десятки" в него входят доллар США, канадский доллар и швейцарский франк.
"От группы валют Emerging Markets в нашем портфеле российский рубль, южнокорейская вона, тайский бат. Российский рубль с начала 2021 года - лидер роста к доллару (+4%) среди валют ЕМ. Он является бенефициаром роста сырьевых цен, в частности, на нефть и газ. Мы полагаем, что в ближайшие месяцы он и будет продолжать извлекать выгоду из конъюнктуры рынка энергоносителей", - указал Шульгин.
Что касается южнокорейской воны и тайского бата, то первая валюта относится скорее к консервативной – она будет расти на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ страны, но не слишком существенно. Второй предполагает спекулятивный компонент – Таиланд готовится открыться для вакцинированных туристов, что может неплохо поднять его экономику в высокий сезон.
Банковские ячейки - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 03:05
Глава РНКБ рассказал, где хранить сбережения
 
ЭкономикаТаиландСШАЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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