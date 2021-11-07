https://ria.ru/20211107/sberezheniya-1757916127.html

В какой валюте хранить сбережения

Аналитик назвал идеальные валюты для хранения сбережений - РИА Новости, 07.11.2021

В какой валюте хранить сбережения

Опасаясь очередного витка роста цен, многие задумываются о том, как сберечь и приумножить имеющиеся сбережения. Сделать это можно с помощью эффективного... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T03:18

2021-11-07T03:18

2021-11-07T03:18

экономика

таиланд

сша

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Опасаясь очередного витка роста цен, многие задумываются о том, как сберечь и приумножить имеющиеся сбережения. Сделать это можно с помощью эффективного портфеля валют, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.В отличие от консервативного портфеля, включающего рубль, доллар и евро, эффективный задействует и другие валюту – потенциально более доходные на определенном отрезке времени. Из валют стран "Большой десятки" в него входят доллар США, канадский доллар и швейцарский франк.Что касается южнокорейской воны и тайского бата, то первая валюта относится скорее к консервативной – она будет расти на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ страны, но не слишком существенно. Второй предполагает спекулятивный компонент – Таиланд готовится открыться для вакцинированных туристов, что может неплохо поднять его экономику в высокий сезон.

https://ria.ru/20211027/sberezheniya-1756411136.html

таиланд

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, таиланд, сша, центральный банк рф (цб рф)