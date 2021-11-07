https://ria.ru/20211107/sanktsii-1757946183.html

Возможный кандидат в президенты Франции выступил за отмену санкций

Возможный кандидат в президенты Франции выступил за отмену санкций - РИА Новости, 07.11.2021

Возможный кандидат в президенты Франции выступил за отмену санкций

Французский журналист и эссеист Эрик Земмур выступил за отмену западных санкций против России. РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T14:00

2021-11-07T14:00

2021-11-07T19:24

в мире

франция

санкции

реакция на санкции

россия

эрик земмур

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757438645_0:316:3078:2048_1920x0_80_0_0_a42fa9f35e5c3761acabe564e2a56a26.jpg

ПАРИЖ, 7 ноя — РИА Новости. Французский журналист и эссеист Эрик Земмур выступил за отмену западных санкций против России.Он представляет правое крыло французских политиков и, несмотря на то, что пока официально не объявил об участии в грядущих президентских выборах, активно дает интервью и участвует в телевизионных дебатах. По данным октябрьского соцопроса Harris Interactive, Земмур может выйти во второй тур.Говоря о международных вопросах, он подчеркнул, что нужно "добиться максимального суверенитета для Франции, больше не подчиняться американской и немецкой опеке, выйти из военного командования НАТО, прекратить это искусственное идиотское и устаревшее противостояние с Россией, протянуть руку России, протянуть руку таким странам, как Венгрия и Польша, которые противостоят брюссельской Комиссии и европейской политкорректности".По его словам, нужно сделать так, "чтобы Франция стала Францией, то есть обрела свой голос"."Мы тут не для того, чтобы давать уроки морали и прав человека всему миру, мы тут — чтобы защищать наши интересы, иметь собственный голос у себя во Франции, быть уравновешенной державой в мире", — заключил Земмур.Выборы президента Франции пройдут в апреле 2022 года.

https://ria.ru/20211106/frantsiya-1757548189.html

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, франция, санкции, реакция на санкции, россия, эрик земмур