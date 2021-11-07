https://ria.ru/20211107/sanktsii-1757946183.html
Возможный кандидат в президенты Франции выступил за отмену санкций
Возможный кандидат в президенты Франции выступил за отмену санкций - РИА Новости, 07.11.2021
Возможный кандидат в президенты Франции выступил за отмену санкций
Французский журналист и эссеист Эрик Земмур выступил за отмену западных санкций против России. РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T14:00
2021-11-07T14:00
2021-11-07T19:24
в мире
франция
санкции
реакция на санкции
россия
эрик земмур
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757438645_0:316:3078:2048_1920x0_80_0_0_a42fa9f35e5c3761acabe564e2a56a26.jpg
ПАРИЖ, 7 ноя — РИА Новости. Французский журналист и эссеист Эрик Земмур выступил за отмену западных санкций против России.Он представляет правое крыло французских политиков и, несмотря на то, что пока официально не объявил об участии в грядущих президентских выборах, активно дает интервью и участвует в телевизионных дебатах. По данным октябрьского соцопроса Harris Interactive, Земмур может выйти во второй тур.Говоря о международных вопросах, он подчеркнул, что нужно "добиться максимального суверенитета для Франции, больше не подчиняться американской и немецкой опеке, выйти из военного командования НАТО, прекратить это искусственное идиотское и устаревшее противостояние с Россией, протянуть руку России, протянуть руку таким странам, как Венгрия и Польша, которые противостоят брюссельской Комиссии и европейской политкорректности".По его словам, нужно сделать так, "чтобы Франция стала Францией, то есть обрела свой голос"."Мы тут не для того, чтобы давать уроки морали и прав человека всему миру, мы тут — чтобы защищать наши интересы, иметь собственный голос у себя во Франции, быть уравновешенной державой в мире", — заключил Земмур.Выборы президента Франции пройдут в апреле 2022 года.
https://ria.ru/20211106/frantsiya-1757548189.html
франция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757438645_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_ed1dd8602e2c4019ab3276ace617dcbb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, санкции, реакция на санкции, россия, эрик земмур
14:00 07.11.2021 (обновлено: 19:24 07.11.2021)
Возможный кандидат в президенты Франции выступил за отмену санкций
Возможный кандидат в президенты Франции Земмур выступил за отмену санкций против России
ПАРИЖ, 7 ноя — РИА Новости.
Французский журналист и эссеист Эрик Земмур
выступил за отмену западных санкций против России.
Он представляет правое крыло французских политиков и, несмотря на то, что пока официально не объявил об участии в грядущих президентских выборах, активно дает интервью и участвует в телевизионных дебатах. По данным октябрьского соцопроса Harris Interactive, Земмур может выйти во второй тур.
"Первая мера, которую стоит принять, — это отказаться от политики европейских и западных санкций. Это дружеский жест по отношению к нашим российским друзьям", — сказал он в интервью Sputnik, отвечая на вопрос о политике в отношении России.
Говоря о международных вопросах, он подчеркнул, что нужно "добиться максимального суверенитета для Франции, больше не подчиняться американской и немецкой опеке, выйти из военного командования НАТО, прекратить это искусственное идиотское и устаревшее противостояние с Россией
, протянуть руку России, протянуть руку таким странам, как Венгрия и Польша, которые противостоят брюссельской Комиссии и европейской политкорректности".
По его словам, нужно сделать так, "чтобы Франция стала Францией, то есть обрела свой голос".
"Мы тут не для того, чтобы давать уроки морали и прав человека всему миру, мы тут — чтобы защищать наши интересы, иметь собственный голос у себя во Франции, быть уравновешенной державой в мире", — заключил Земмур.
Выборы президента Франции пройдут в апреле 2022 года.