Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211107/sanktsii-1757946183.html
Возможный кандидат в президенты Франции выступил за отмену санкций
Возможный кандидат в президенты Франции выступил за отмену санкций - РИА Новости, 07.11.2021
Возможный кандидат в президенты Франции выступил за отмену санкций
Французский журналист и эссеист Эрик Земмур выступил за отмену западных санкций против России. РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T14:00
2021-11-07T19:24
в мире
франция
санкции
реакция на санкции
россия
эрик земмур
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757438645_0:316:3078:2048_1920x0_80_0_0_a42fa9f35e5c3761acabe564e2a56a26.jpg
ПАРИЖ, 7 ноя — РИА Новости. Французский журналист и эссеист Эрик Земмур выступил за отмену западных санкций против России.Он представляет правое крыло французских политиков и, несмотря на то, что пока официально не объявил об участии в грядущих президентских выборах, активно дает интервью и участвует в телевизионных дебатах. По данным октябрьского соцопроса Harris Interactive, Земмур может выйти во второй тур.Говоря о международных вопросах, он подчеркнул, что нужно "добиться максимального суверенитета для Франции, больше не подчиняться американской и немецкой опеке, выйти из военного командования НАТО, прекратить это искусственное идиотское и устаревшее противостояние с Россией, протянуть руку России, протянуть руку таким странам, как Венгрия и Польша, которые противостоят брюссельской Комиссии и европейской политкорректности".По его словам, нужно сделать так, "чтобы Франция стала Францией, то есть обрела свой голос"."Мы тут не для того, чтобы давать уроки морали и прав человека всему миру, мы тут — чтобы защищать наши интересы, иметь собственный голос у себя во Франции, быть уравновешенной державой в мире", — заключил Земмур.Выборы президента Франции пройдут в апреле 2022 года.
https://ria.ru/20211106/frantsiya-1757548189.html
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757438645_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_ed1dd8602e2c4019ab3276ace617dcbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, франция, санкции, реакция на санкции, россия, эрик земмур
14:00 07.11.2021 (обновлено: 19:24 07.11.2021)
 
Возможный кандидат в президенты Франции выступил за отмену санкций

Возможный кандидат в президенты Франции Земмур выступил за отмену санкций против России

© AP Photo / Bertrand Guay/Pool Писатель и журналист Эрик Земмур на телевизионных дебатах
Писатель и журналист Эрик Земмур на телевизионных дебатах - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© AP Photo / Bertrand Guay/Pool
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 ноя — РИА Новости. Французский журналист и эссеист Эрик Земмур выступил за отмену западных санкций против России.
Он представляет правое крыло французских политиков и, несмотря на то, что пока официально не объявил об участии в грядущих президентских выборах, активно дает интервью и участвует в телевизионных дебатах. По данным октябрьского соцопроса Harris Interactive, Земмур может выйти во второй тур.

"Первая мера, которую стоит принять, — это отказаться от политики европейских и западных санкций. Это дружеский жест по отношению к нашим российским друзьям", — сказал он в интервью Sputnik, отвечая на вопрос о политике в отношении России.

Говоря о международных вопросах, он подчеркнул, что нужно "добиться максимального суверенитета для Франции, больше не подчиняться американской и немецкой опеке, выйти из военного командования НАТО, прекратить это искусственное идиотское и устаревшее противостояние с Россией, протянуть руку России, протянуть руку таким странам, как Венгрия и Польша, которые противостоят брюссельской Комиссии и европейской политкорректности".
По его словам, нужно сделать так, "чтобы Франция стала Францией, то есть обрела свой голос".
"Мы тут не для того, чтобы давать уроки морали и прав человека всему миру, мы тут — чтобы защищать наши интересы, иметь собственный голос у себя во Франции, быть уравновешенной державой в мире", — заключил Земмур.
Выборы президента Франции пройдут в апреле 2022 года.
Женщина проходит мимо плакатов с изображением писателя и журналиста Эрика Земмура в Биаррице, юго-западная Франция - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
Вчера, 08:00
Он против мигрантов и за российский Крым. У Макрона — новый соперник
 
В миреФранцияСанкцииРеакция на санкцииРоссияЭрик Земмур
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:54На Украине раскрыли детали "участия" в сертификации "Северного потока — 2"
03:28Роспотребнадзор объяснил, как изменились самые частые симптомы COVID-19
03:24Назван оптимальный день для запуска российской станции к Луне
03:21"Предательство!" В Раде возмутились словами генерала Армии США о России
03:19Кинолог рассказал, как защитить собаку от догхантеров
03:15Автомобилистам напомнили о правилах вождения в темное время суток
03:13Греф рассказал, как защитить сбережения от инфляции
03:10Гендиректор МХАТа хочет провести масштабное сокращение нетворческого штата
03:00Для уплаты налогов на недвижимость осталось меньше месяца
02:35Врач рассказала, почему нельзя пить горячий чай
02:29Захарова объяснила, как США могут наладить отношения с Россией
02:15Гражданам раскрыли секреты борьбы с рекламой по телефону
02:15Пульмонолог рассказал, с какими болезнями COVID создает "атомную бомбу"
02:10На Украине испугались "уничтожающей" реакции России на агрессию в Донбассе
02:07Зеленский обвинил СССР в жестокости из-за освобождения Киева от нацистов
02:06Греф оценил риск возникновения нового мирового кризиса
01:57Захарова рассказала об "очередной химере" Запада
01:40Названы лидеры среди регионов России по доступности аренды жилья
01:29Гинцбург рассказал, сколько антител полностью защищают от "дельта"-штамма
01:24Захарова: участники "нормандского формата" не реагируют на призывы Москвы
Лента новостейМолния
На Украине раскрыли детали "участия" в сертификации "Северного потока — 2"Роспотребнадзор объяснил, как изменились самые частые симптомы COVID-19Назван оптимальный день для запуска российской станции к Луне"Предательство!" В Раде возмутились словами генерала Армии США о РоссииКинолог рассказал, как защитить собаку от догхантеровАвтомобилистам напомнили о правилах вождения в темное время сутокГреф рассказал, как защитить сбережения от инфляцииГендиректор МХАТа хочет провести масштабное сокращение нетворческого штатаДля уплаты налогов на недвижимость осталось меньше месяцаВрач рассказала, почему нельзя пить горячий чайЗахарова объяснила, как США могут наладить отношения с РоссиейГражданам раскрыли секреты борьбы с рекламой по телефонуПульмонолог рассказал, с какими болезнями COVID создает "атомную бомбу"На Украине испугались "уничтожающей" реакции России на агрессию в ДонбассеЗеленский обвинил СССР в жестокости из-за освобождения Киева от нацистовГреф оценил риск возникновения нового мирового кризисаЗахарова рассказала об "очередной химере" ЗападаНазваны лидеры среди регионов России по доступности аренды жильяГинцбург рассказал, сколько антител полностью защищают от "дельта"-штаммаЗахарова: участники "нормандского формата" не реагируют на призывы Москвы