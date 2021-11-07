https://ria.ru/20211107/samolet-1757985758.html

Россиянин устроил пьяный дебош в самолете и пострадал

В Шереметьево пассажир попытался разбить иллюминатор в самолете - РИА Новости, 07.11.2021

Россиянин устроил пьяный дебош в самолете и пострадал

В аэропорту Шереметьево задержали пьяного пассажира за дебош на борту самолета, прилетевшего из Стокгольма в Москву. Об этом рассказало Агентство городских... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T23:25

2021-11-07T23:25

2021-11-07T23:57

происшествия

белгород

шереметьево (аэропорт)

москва

россия

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В аэропорту Шереметьево задержали пьяного пассажира за дебош на борту самолета, прилетевшего из Стокгольма в Москву. Об этом рассказало Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ЦФО."Сегодня вечером <…> поступило сообщение, что на борт самолета, выполнявшего рейс из Стокгольма в Москву, требуется наряд полиции", — сообщается в комментарии пресс-службы.В материале говорится, что дебошир начал неадекватно вести себя во время руления. Уточняется, что пьяный пассажир кричал, пытался сломать кресло и разбил внутреннее пластиковое стекло иллюминатора, повредив при этом руку.Правонарушитель доставлен в дежурную часть, где был отправлен на медосвидетельствование. Им оказался житель Белгорода 1980 года рождения. Нарушителю оказали медицинскую помощь. У него диагностировали резаные раны двух пальцев правой руки.На гражданина составили административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".

https://ria.ru/20210604/skandal-1735535479.html

https://ria.ru/20210223/samolet-1598661874.html

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происшествия, белгород, шереметьево (аэропорт), москва, россия