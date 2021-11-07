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Туризм
https://ria.ru/20211107/samolet-1757933122.html
Севший в кукурузном поле лайнер больше никому не нужен
Самолет, совершивший "чудо в кукурузном поле", оказался никому не нужен - РИА Новости, 07.11.2021
Севший в кукурузном поле лайнер больше никому не нужен
Самолет Airbus A321, который два года назад совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье, до сих пор не утилизировали, рассказал РБК основной... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T10:22
2021-11-07T13:31
общество
жуковский
московская область (подмосковье)
экстренная посадка самолета в жуковском
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Самолет Airbus A321, который два года назад совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье, до сих пор не утилизировали, рассказал РБК основной совладелец и генеральный директор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов.По его словам, лайнер "никому не нужен". Сейчас он находится на специализированной площадке в аэропорту Жуковский.Он отметил, что Межгосударственный авиационный комитет подготовил документ по результатам расследования аварии и обсуждает его с Росавиацией."Нашли значительное количество птичек, это все сфотографировано", — добавил глава авиакомпании, имея в виду птиц, которые при взлете самолета попали в двигатели. Утром 15 августа лайнер "Уральских авиалиний", вылетевший из Жуковского в Симферополь, столкнулся со стаей чаек, из-за чего один двигатель заглох, а второй стал работать нестабильно. Экипажу удалось успешно посадить самолет в поле примерно в километре от аэропорта. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто не погиб. СМИ окрестили произошедшее "чудом в кукурузном поле".
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общество, жуковский, московская область (подмосковье), экстренная посадка самолета в жуковском, новости - туризм
10:22 07.11.2021 (обновлено: 13:31 07.11.2021)
 
Самолет, совершивший "чудо в кукурузном поле", оказался никому не нужен

Глава "Уральских авиалиний" Скуратов: севший в кукурузном поле лайнер A321 никому не нужен

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСамолет Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области. Архив
Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области. Архив - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Самолет Airbus A321, который два года назад совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье, до сих пор не утилизировали, рассказал РБК основной совладелец и генеральный директор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов.
По его словам, лайнер "никому не нужен". Сейчас он находится на специализированной площадке в аэропорту Жуковский.

"Его необходимо утилизировать <...>, когда будет окончательно подписан отчет о расследовании и Следственный комитет даст разрешение", — пояснил Скуратов.

Он отметил, что Межгосударственный авиационный комитет подготовил документ по результатам расследования аварии и обсуждает его с Росавиацией.
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском - РИА Новости, 1920, 15.08.2020
15 августа 2020, 04:37
Аварийная посадка Airbus A321 под Жуковским ("чудо в кукурузном поле")
"Нашли значительное количество птичек, это все сфотографировано", — добавил глава авиакомпании, имея в виду птиц, которые при взлете самолета попали в двигатели.
Утром 15 августа лайнер "Уральских авиалиний", вылетевший из Жуковского в Симферополь, столкнулся со стаей чаек, из-за чего один двигатель заглох, а второй стал работать нестабильно. Экипажу удалось успешно посадить самолет в поле примерно в километре от аэропорта. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто не погиб. СМИ окрестили произошедшее "чудом в кукурузном поле".
 
ТуризмОбществоЖуковскийМосковская область (Подмосковье)Экстренная посадка самолета в ЖуковскомНовости - Туризм
 
 
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