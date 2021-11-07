10:22 07.11.2021 (обновлено: 13:31 07.11.2021)
Самолет, совершивший "чудо в кукурузном поле", оказался никому не нужен
Глава "Уральских авиалиний" Скуратов: севший в кукурузном поле лайнер A321 никому не нужен
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСамолет Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области. Архив
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Самолет Airbus A321, который два года назад совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье, до сих пор не утилизировали, рассказал РБК основной совладелец и генеральный директор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов.
По его словам, лайнер "никому не нужен". Сейчас он находится на специализированной площадке в аэропорту Жуковский.
"Его необходимо утилизировать <...>, когда будет окончательно подписан отчет о расследовании и Следственный комитет даст разрешение", — пояснил Скуратов.
Он отметил, что Межгосударственный авиационный комитет подготовил документ по результатам расследования аварии и обсуждает его с Росавиацией.
15 августа 2020, 04:37Аварийная посадка Airbus A321 под Жуковским ("чудо в кукурузном поле")
"Нашли значительное количество птичек, это все сфотографировано", — добавил глава авиакомпании, имея в виду птиц, которые при взлете самолета попали в двигатели.
Утром 15 августа лайнер "Уральских авиалиний", вылетевший из Жуковского в Симферополь, столкнулся со стаей чаек, из-за чего один двигатель заглох, а второй стал работать нестабильно. Экипажу удалось успешно посадить самолет в поле примерно в километре от аэропорта. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто не погиб. СМИ окрестили произошедшее "чудом в кукурузном поле".