https://ria.ru/20211107/samolet-1757933122.html

Севший в кукурузном поле лайнер больше никому не нужен

Самолет, совершивший "чудо в кукурузном поле", оказался никому не нужен - РИА Новости, 07.11.2021

Севший в кукурузном поле лайнер больше никому не нужен

Самолет Airbus A321, который два года назад совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье, до сих пор не утилизировали, рассказал РБК основной... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T10:22

2021-11-07T10:22

2021-11-07T13:31

общество

жуковский

московская область (подмосковье)

экстренная посадка самолета в жуковском

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Самолет Airbus A321, который два года назад совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье, до сих пор не утилизировали, рассказал РБК основной совладелец и генеральный директор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов.По его словам, лайнер "никому не нужен". Сейчас он находится на специализированной площадке в аэропорту Жуковский.Он отметил, что Межгосударственный авиационный комитет подготовил документ по результатам расследования аварии и обсуждает его с Росавиацией."Нашли значительное количество птичек, это все сфотографировано", — добавил глава авиакомпании, имея в виду птиц, которые при взлете самолета попали в двигатели. Утром 15 августа лайнер "Уральских авиалиний", вылетевший из Жуковского в Симферополь, столкнулся со стаей чаек, из-за чего один двигатель заглох, а второй стал работать нестабильно. Экипажу удалось успешно посадить самолет в поле примерно в километре от аэропорта. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто не погиб. СМИ окрестили произошедшее "чудом в кукурузном поле".

https://ria.ru/20200815/1575726780.html

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общество, жуковский, московская область (подмосковье), экстренная посадка самолета в жуковском, новости - туризм