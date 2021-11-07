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https://ria.ru/20211107/saakashvili-1757976657.html
Девушка Саакашвили обратилась к властям Грузии
Девушка Саакашвили обратилась к властям Грузии - РИА Новости, 07.11.2021
Девушка Саакашвили обратилась к властям Грузии
Состояние объявившего голодовку в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили оценивается как критическое, заявила его украинская девушка, депутат Верховной РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T20:55
2021-11-07T20:55
в мире
украина
грузия
михаил саакашвили
владимир зеленский
верховная рада украины
елизавета ясько
задержание саакашвили в грузии
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КИЕВ, 7 ноя - РИА Новости. Состояние объявившего голодовку в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили оценивается как критическое, заявила его украинская девушка, депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.Саакашвили объявил голодовку в тюрьме 1 октября. Его личный врач и адвокаты утверждали, что состояние здоровья их подопечного критическое и ему нужна госпитализация за пределами пенитенциарного учреждения."Личный врач Нико Кипшидзе, который сегодня видел Михаила Саакашвили, вышел из тюрьмы и сделал заявление, что состояние Михаила критическое и осталось несколько часов до очень критического состояния, когда человек может впасть в кому, потерять сознание и в том числе летальный исход. Михаил отказался от какого-либо тестирования, переливания крови и каких-либо медикаментов. По той информации, которую мы имеем, Михаил принимал медикаменты, которые необходимы для его жизнедеятельности. Это позволяло ему держаться", - заявила Ясько во время эфира в своем аккаунте в Facebook.Также Ясько обратилась к властям Грузии с призывом немедленно перевести Саакашвили в частную клинику с соответствующими условиями.Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Политик имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.
https://ria.ru/20211106/ukraina-1757872108.html
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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, владимир зеленский, верховная рада украины, елизавета ясько, задержание саакашвили в грузии
20:55 07.11.2021
 
Девушка Саакашвили обратилась к властям Грузии

Ясько: состояние Саакашвили критическое, он может впасть в кому в ближайшие часы

CC BY-SA 4.0 / Kkavuza / Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько
Депутат Верховной рады от партии Слуга народа Елизавета Ясько - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
CC BY-SA 4.0 / Kkavuza /
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КИЕВ, 7 ноя - РИА Новости. Состояние объявившего голодовку в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили оценивается как критическое, заявила его украинская девушка, депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.
Саакашвили объявил голодовку в тюрьме 1 октября. Его личный врач и адвокаты утверждали, что состояние здоровья их подопечного критическое и ему нужна госпитализация за пределами пенитенциарного учреждения.
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"Личный врач Нико Кипшидзе, который сегодня видел Михаила Саакашвили, вышел из тюрьмы и сделал заявление, что состояние Михаила критическое и осталось несколько часов до очень критического состояния, когда человек может впасть в кому, потерять сознание и в том числе летальный исход. Михаил отказался от какого-либо тестирования, переливания крови и каких-либо медикаментов. По той информации, которую мы имеем, Михаил принимал медикаменты, которые необходимы для его жизнедеятельности. Это позволяло ему держаться", - заявила Ясько во время эфира в своем аккаунте в Facebook.
Также Ясько обратилась к властям Грузии с призывом немедленно перевести Саакашвили в частную клинику с соответствующими условиями.
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Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Политик имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.
 
В миреУкраинаГрузияМихаил СаакашвилиВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныЕлизавета ЯськоЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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