https://ria.ru/20211107/potok-1757923136.html

"Северный поток — 2" оказался критически важен для немцев

В ФРГ объяснили необходимость скорейшего запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 07.11.2021

"Северный поток — 2" оказался критически важен для немцев

"Северный поток — 2" станет надежной основой для стабильного газоснабжения Германии, заявил в интервью медиагруппе Funke премьер-министр Баварии Маркус Зедер. РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T06:00

2021-11-07T06:00

2021-11-07T10:16

в мире

бавария

германия

владимир путин

еврокомиссия

балтийское море

северный поток — 2

маркус зедер

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. "Северный поток — 2" станет надежной основой для стабильного газоснабжения Германии, заявил в интервью медиагруппе Funke премьер-министр Баварии Маркус Зедер.Он напомнил, что страна отказывается от угольной и атомной энергетики, из-за чего растут цены на электричество и наблюдается нехватка ресурсов. "Поэтому нам нужны газовые электростанции. "Северный поток — 2" был бы надежной основой для стабильного поступления газа в Германию", — приводит слова баварского премьера газета WAZ.Говоря о росте цен на энергоносители в мире, Зедер заметил, что в вопросе обеспечения энергией нужна разумная стратегия. "Для этого целесообразно в скором времени запустить "Северный поток — 2", чтобы привести в норму цены на газ. Мы не можем безучастно наблюдать за ростом цен в преддверии холодной зимы", — сказал он, добавив, что люди ожидают быстрого решения проблемы."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство завершилось 10 сентября. Сейчас идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода. Как отмечал президент России Владимир Путин, как только немецкий регулятор завершит эту процедуру, "Газпром" сможет увеличить поставки в Европу.Газовый рынок Европы заметно лихорадит в последние месяцы. Если в начале августа фьючерсы торговались в районе 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября выросли более чем вдвое, а 6 октября достигли исторического максимума в 1937 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены все равно остаются высокими. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.Эксперты объясняют рост цен низким уровнем заполненности европейских газовых хранилищ, ограничением предложения со стороны поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Кроме того, по словам Путина, дефицит газа стал результатом экономической политики Еврокомиссии.

https://ria.ru/20211105/potok-1757785888.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211103/sevpotok-1757604302.html

https://ria.ru/20211104/potok-1757664048.html

бавария

германия

балтийское море

россия

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