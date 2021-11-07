https://ria.ru/20211107/pogoda-1757941857.html

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 07.11.2021

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

На следующей неделе в Москве впервые среднесуточная температура окажется ниже нуля, землю припорошит неустойчивым снежным покровом, будет гололедица и резкие... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T12:34

2021-11-07T12:34

2021-11-07T12:34

общество

москва

центр "фобос"

евгений тишковец

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. На следующей неделе в Москве впервые среднесуточная температура окажется ниже нуля, землю припорошит неустойчивым снежным покровом, будет гололедица и резкие скачки давления, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В предстоящую неделю погода в Центральной России, в частности, в Москве, поменяет статус с "глубокой осени" на "предзимье". Впервые в этом сезоне среднесуточная температура воздуха окажется ниже нуля, землю припорошит символическим неустойчивым снежным покровом, заморосит ледяной дождь, а дороги покроются коркой льда – автомобилистов ждет настоящий ледяной "панцирь" и день жестянщика, пешеходы рискуют поскользнуться. Прогнозируются резкие скачки атмосферного давления, которые будут напоминать барическую пилу, что очень негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей. Но это будет всего лишь разминкой перед наступлением метеорологической зимы", - рассказал Тишковец.По его словам, начало недели стартует с теплого сектора атлантического циклона с характерной пасмурной, дождливой - до 7 мм осадков, ветреной - с порывами до 13 метров в секунду - погоды, но с температурным фоном на 4 градусов выше нормы. В Москве в течение суток будет плюс 3 - 8. Показания барометров рухнут на 10 миллиметров ртутного столба – до 736 миллиметров ртутного столба.По его словам, вторник станет настоящим испытанием для дорожных служб и бедствием для автомобилистов и пешеходов, в регион начнет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый интенсивными осадками ливневого характера. Если ночью при температуре 0 - плюс 5 это все еще будут преимущественно дожди, то к 6 утра они сменятся зарядами снега с ухудшением видимости, которые продолжатся до середины дня, в результате чего на земле появится неустойчивый временный снежный покров толщиной около сантиметра, добавил он."В показаниях термометров обозначится обратный суточный – днем похолодает до 0 градусов, а вечером ударят заморозки, из-за чего снежно-водяная каша замерзнет, образуется сильная гололедица с отложением льда в несколько миллиметров, станет очень сколько. При плотном нордическом ветре с порывами до 12-17 метров в секунду по ощущениям будет казаться, что на улице как будто не ноль, а минус 5 - 7, что больше соответствует декабрьским параметрам - сработает "балтийский синдром". Атмосферное давление резко повысится почти на 20 единиц – до 755 миллиметров ртутного столба", - отметил синоптик.Тишковец уточнил, что в среду заглянет гребень антициклона, благодаря чему распогодится, но ударят первые ощутимые морозы: ночью до минус 2 - 7, днем уже не выше 0. "То есть среднесуточная температура первый раз этой осенью окажется отрицательной, а это первый признак метеорологической зимы, которая по климату, как ни странно, как раз и приходится на 10 ноября. Атмосферное давление продолжит расти и составит 760 миллиметров ртутного столба", - добавил он.Метеоролог сообщил, что в четверг погода опять испортится – с запада потянется теплый атмосферный фронт, сопровождаемый облачностью, небольшими осадками в смешанной фазе, в утренние часы - с 6 до 9, с вероятностью слабого ледяного дождя. Ночью будет 0 - минус 5, днем минус 2 - плюс 3. Показания барометров станут падать."В пятницу и субботу в теплом секторе циклона, насыщенного влажным атлантическим воздухом, не обойдется без небольших локальных осадков в смешанной фазе, но преимущественно в виде дождя, ночами минус 1 - плюс 4, днем 0 - плюс 5. А вот в воскресенье, как только этот атмосферный вихрь развернется своей тыловой частью, начнется заток полярного воздуха – температура станет стремительно понижаться, зарядят влажные снегопады, в течение суток минус 1 - плюс 4", - заключил Тишковец.

https://ria.ru/20211107/zima-1757939419.html

https://ria.ru/20211103/rasteniya-1757478976.html

https://ria.ru/20211104/klimat-1757729516.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец