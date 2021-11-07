https://ria.ru/20211107/podrostki-1757920318.html

В Хабаровском крае подростки жестоко избили школьника

В Хабаровском крае подростки жестоко избили школьника - РИА Новости, 07.11.2021

В Хабаровском крае подростки жестоко избили школьника

В городе Советская Гавань (Хабаровский край) подростки жестоко избили сверстника, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T03:52

2021-11-07T03:52

2021-11-07T14:57

происшествия

хабаровский край

александр бастрыкин

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ХАБАРОВСК, 7 ноя — РИА Новости. В городе Советская Гавань (Хабаровский край) подростки жестоко избили сверстника, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.Видео с места событий появилось в соцсетях. На нем видно, как толпа подростков набросилась на мальчика и бьет его ногами по лицу.Прокуратура проводит по этому поводу проверку.Проверку поставили на контроль в центральном аппарате Cледственного комитета. Главе ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ее ходе.Краевой детский омбудсмен Виктория Трегубенко рассказала РИА Новости, что она в курсе происшествия, а все структуры работают по этому делу.

https://ria.ru/20211027/ekaterinburg-1756503253.html

хабаровский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, хабаровский край, александр бастрыкин