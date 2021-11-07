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Пашинян выступил против формата "3+3" в Карабахе
Пашинян выступил против формата "3+3" в Карабахе - РИА Новости, 07.11.2021
Пашинян выступил против формата "3+3" в Карабахе
Вопросы карабахского урегулирования или открытия региональных транспортных коммуникаций не должны обсуждаться в возможном формате "3+3", заявил премьер-министр... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T22:21
2021-11-07T22:21
в мире
армения
азербайджан
сергей лавров
никол пашинян
россия
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ЕРЕВАН, 7 ноя – РИА Новости. Вопросы карабахского урегулирования или открытия региональных транспортных коммуникаций не должны обсуждаться в возможном формате "3+3", заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.По его словам, правительство Армении включило региональное сотрудничество в свою программу как важнейшее положение и заинтересовано всеми возможностями взаимодействия в регионе."Проблема в нюансах. Наша позиция заключается в том, что формат "3+3" не должен включать в свою повестку вопросы, которые мы уже согласованно обсуждаем в иных форматах. В частности, это открытие региональных коммуникаций, урегулирование нагорно-карабахской проблемы и так далее. То есть, если этот формат принесет новую, обоюдно приемлемую повестку, например, регионального экономического транзита, то он может быть интересен, и мы можем быть заинтересованы в этом... Так как может выясниться, что "3+3" - не единственный формат, который нас интересует. И эту позицию мы выражали и выражаем", - сказал Пашинян в интервью общественному телевидению страны.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амира Абдоллахианом, что была обсуждена инициатива "о том, чтобы создать формат "3+3": три закавказских страны и три их больших соседа - Россия, Иран и Турция".Как отметил Лавров, у Ирана позитивное отношение к этой инициативе, как и у Турции и Азербайджана. Он отметил, что РФ ведет работу с армянскими коллегами. По его словам, российская сторона рассчитывает, что Грузия, несмотря на переживаемые ею проблемы, сможет увидеть свой интерес в создании такого механизма.
https://ria.ru/20211021/karabakh-1755694015.html
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в мире, армения, азербайджан, сергей лавров, никол пашинян, россия
22:21 07.11.2021
 
Пашинян выступил против формата "3+3" в Карабахе

Пашинян: карабахское урегулирование не должно обсуждаться в возможном формате "3+3"

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване
Премьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 7 ноя – РИА Новости. Вопросы карабахского урегулирования или открытия региональных транспортных коммуникаций не должны обсуждаться в возможном формате "3+3", заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
По его словам, правительство Армении включило региональное сотрудничество в свою программу как важнейшее положение и заинтересовано всеми возможностями взаимодействия в регионе.
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"Проблема в нюансах. Наша позиция заключается в том, что формат "3+3" не должен включать в свою повестку вопросы, которые мы уже согласованно обсуждаем в иных форматах. В частности, это открытие региональных коммуникаций, урегулирование нагорно-карабахской проблемы и так далее. То есть, если этот формат принесет новую, обоюдно приемлемую повестку, например, регионального экономического транзита, то он может быть интересен, и мы можем быть заинтересованы в этом... Так как может выясниться, что "3+3" - не единственный формат, который нас интересует. И эту позицию мы выражали и выражаем", - сказал Пашинян в интервью общественному телевидению страны.
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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амира Абдоллахианом, что была обсуждена инициатива "о том, чтобы создать формат "3+3": три закавказских страны и три их больших соседа - Россия, Иран и Турция".
Как отметил Лавров, у Ирана позитивное отношение к этой инициативе, как и у Турции и Азербайджана. Он отметил, что РФ ведет работу с армянскими коллегами. По его словам, российская сторона рассчитывает, что Грузия, несмотря на переживаемые ею проблемы, сможет увидеть свой интерес в создании такого механизма.
 
В миреАрменияАзербайджанСергей ЛавровНикол ПашинянРоссия
 
 
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