Пашинян выступил против формата "3+3" в Карабахе
Пашинян: карабахское урегулирование не должно обсуждаться в возможном формате "3+3"
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 7 ноя – РИА Новости. Вопросы карабахского урегулирования или открытия региональных транспортных коммуникаций не должны обсуждаться в возможном формате "3+3", заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
По его словам, правительство Армении включило региональное сотрудничество в свою программу как важнейшее положение и заинтересовано всеми возможностями взаимодействия в регионе.
"Проблема в нюансах. Наша позиция заключается в том, что формат "3+3" не должен включать в свою повестку вопросы, которые мы уже согласованно обсуждаем в иных форматах. В частности, это открытие региональных коммуникаций, урегулирование нагорно-карабахской проблемы и так далее. То есть, если этот формат принесет новую, обоюдно приемлемую повестку, например, регионального экономического транзита, то он может быть интересен, и мы можем быть заинтересованы в этом... Так как может выясниться, что "3+3" - не единственный формат, который нас интересует. И эту позицию мы выражали и выражаем", - сказал Пашинян в интервью общественному телевидению страны.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амира Абдоллахианом, что была обсуждена инициатива "о том, чтобы создать формат "3+3": три закавказских страны и три их больших соседа - Россия, Иран и Турция".
Как отметил Лавров, у Ирана позитивное отношение к этой инициативе, как и у Турции и Азербайджана. Он отметил, что РФ ведет работу с армянскими коллегами. По его словам, российская сторона рассчитывает, что Грузия, несмотря на переживаемые ею проблемы, сможет увидеть свой интерес в создании такого механизма.