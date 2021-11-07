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Станцию "Октябрьская" Кольцевой линии метро открыли для пассажиров
Станцию "Октябрьская" Кольцевой линии метро открыли для пассажиров - РИА Новости, 07.11.2021
Станцию "Октябрьская" Кольцевой линии метро открыли для пассажиров
Вестибюль станции "Октябрьская" Кольцевой линии московского метрополитена открыли для пассажиров, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T20:53
2021-11-07T20:53
2021-11-07T20:53
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Вестибюль станции "Октябрьская" Кольцевой линии московского метрополитена открыли для пассажиров, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.Ранее сообщалось, что вестибюль станции "Октябрьская" Кольцевой линии временно закрыли по требованию полиции.
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РИА Новости
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происшествия, москва, метро, городское хозяйство москвы
Станцию "Октябрьская" Кольцевой линии метро открыли для пассажиров
Станцию "Октябрьская" Кольцевой линии московского метро открыли для пассажиров