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Полиция временно закрыла станцию "Октябрьская" Кольцевой линии метро
Полиция временно закрыла станцию "Октябрьская" Кольцевой линии метро - РИА Новости, 07.11.2021
Полиция временно закрыла станцию "Октябрьская" Кольцевой линии метро
Вестибюль станции "Октябрьская" Кольцевой линии московского метрополитена временно закрыли по требованию полиции, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T20:48
2021-11-07T20:48
2021-11-07T20:54
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метро
городское хозяйство москвы
происшествия
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Вестибюль станции "Октябрьская" Кольцевой линии московского метрополитена временно закрыли по требованию полиции, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.Добавляется, что для входа и выхода необходимо пользоваться станцией "Октябрьская" Калужско-Рижской линии.
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москва, метро, городское хозяйство москвы, происшествия
20:48 07.11.2021 (обновлено: 20:54 07.11.2021)
Полиция временно закрыла станцию "Октябрьская" Кольцевой линии метро
Полиция потребовала временно закрыть станцию "Октябрьская" Кольцевой линии метро