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Полиция временно закрыла станцию "Октябрьская" Кольцевой линии метро

Полиция временно закрыла станцию "Октябрьская" Кольцевой линии метро - РИА Новости, 07.11.2021

Полиция временно закрыла станцию "Октябрьская" Кольцевой линии метро

Вестибюль станции "Октябрьская" Кольцевой линии московского метрополитена временно закрыли по требованию полиции, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T20:48

2021-11-07T20:48

2021-11-07T20:54

москва

метро

городское хозяйство москвы

происшествия

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Вестибюль станции "Октябрьская" Кольцевой линии московского метрополитена временно закрыли по требованию полиции, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.Добавляется, что для входа и выхода необходимо пользоваться станцией "Октябрьская" Калужско-Рижской линии.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, метро, городское хозяйство москвы, происшествия