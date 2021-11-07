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В Рязанской области ужесточили ограничения из-за COVID-19

В Рязанской области ужесточили ограничения из-за COVID-19 - РИА Новости, 07.11.2021

В Рязанской области ужесточили ограничения из-за COVID-19

Время работы предприятий общепита сократят в Рязанской области: они будут работать до 21 часа, сообщил губернатор Николай Любимов в ходе визита в регион... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T13:02

2021-11-07T13:02

2021-11-07T13:02

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РЯЗАНЬ, 7 ноя - РИА Новости. Время работы предприятий общепита сократят в Рязанской области: они будут работать до 21 часа, сообщил губернатор Николай Любимов в ходе визита в регион министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.Сейчас работа предприятий общественного питания запрещена с 23.00 до 06.00. Как подчеркивается на сайте правительства области, губернатор отметил, что для создания коллективного иммунитета в регионе будут действовать все меры, предпринятые ранее, но появятся и дополнительные."Мы усиливаем контроль. В крупных торговых центрах строго соблюдаются ограничения, но в небольших магазинах этого нет, так же, как и на транспорте. Мы будем разъяснять, что соблюдать их крайне необходимо. Будем продолжать кампанию по привлечению людей к вакцинации, в том числе за счет внедрения QR-кодов. На крупных предприятиях тоже будем требовать соблюдения этих ограничений. Руководство должно понимать свою ответственность. Сократится режим работы общепита – до 21 часа", - цитирует слова губернатора Любимова его пресс-служба.Уточняется, что в числе первоочередных задач обеспечение доступности массовой вакцинации без очереди и долгого ожидания. "Вакцинация – единственная возможность справиться с этой инфекцией, рассчитываем, что люди это поймут", – сказал Любимов.В ходе визита в Рязанскую область министр здравоохранения РФ посетил ряд медучреждений, а также ознакомился с работой Единого центра вакцинации, открытого в Рязани 1 ноября.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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