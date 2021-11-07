Защита обжалует арест обвиняемых в нападении на семью в Новой Москве
Адвокат заявил о намерении обжаловать арест фигурантов дела о нападении в Новой Москве
© пресс-служба Щербинского районного судаОбвиняемый в покушении на убийство в Новой Москве в зале суда. Кадр из видео
© пресс-служба Щербинского районного суда
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Сторона защиты будет обжаловать арест фигурантов дела о нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве, сообщил РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Роман Масютенко.
Щербинский суд столицы в воскресенье заключил под стражу до 5 января четырех молодых людей, обвиняемых в покушении на убийство мужчины с ребенком в Новых Ватутинках.
"Будем, конечно, подавать жалобу. Обжалование всегда планируется в таких случаях, когда доверитель не согласен с решением суда и обвинениями. Думаю, что по всем подсудимым будет аналогичное решение", - сказал собеседник агентства.
Ранее в МВД сообщили РИА Новости, что полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых мужчин на отца с ребенком в Новой Москве.
Изначально было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, но позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком на более тяжкую статью.
Молодым людям предъявлено обвинение в "покушении на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего".
Фигуранты дела не признают вину в покушении на убийство, но и не отрицают участие в драке. Как пояснил адвокат одного из обвиняемых, мужчины называют потерпевшего зачинщиком конфликта.
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