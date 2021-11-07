https://ria.ru/20211107/napadenie-1757975197.html

Защита обжалует арест обвиняемых в нападении на семью в Новой Москве

Защита обжалует арест обвиняемых в нападении на семью в Новой Москве - РИА Новости, 07.11.2021

Защита обжалует арест обвиняемых в нападении на семью в Новой Москве

Сторона защиты будет обжаловать арест фигурантов дела о нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве, сообщил РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Роман... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T20:30

2021-11-07T20:30

2021-11-07T20:30

происшествия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

новая москва

россия

нападение на мужчину с ребенком в новой москве

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Сторона защиты будет обжаловать арест фигурантов дела о нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве, сообщил РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Роман Масютенко.Щербинский суд столицы в воскресенье заключил под стражу до 5 января четырех молодых людей, обвиняемых в покушении на убийство мужчины с ребенком в Новых Ватутинках.Ранее в МВД сообщили РИА Новости, что полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых мужчин на отца с ребенком в Новой Москве.Изначально было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, но позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком на более тяжкую статью.Молодым людям предъявлено обвинение в "покушении на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего".Фигуранты дела не признают вину в покушении на убийство, но и не отрицают участие в драке. Как пояснил адвокат одного из обвиняемых, мужчины называют потерпевшего зачинщиком конфликта.

https://ria.ru/20211107/napadenie-1757963643.html

https://ria.ru/20211107/domodedovo-1757964000.html

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происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), новая москва, россия, нападение на мужчину с ребенком в новой москве