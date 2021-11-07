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Суд арестовал четырех фигурантов дела о нападении в Новой Москве
Суд арестовал четырех фигурантов дела о нападении в Новой Москве - РИА Новости, 07.11.2021
Суд арестовал четырех фигурантов дела о нападении в Новой Москве
Щербинский районный суд столицы арестовал до 5 января 2022 года всех четырех задержанных по делу о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве. РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T18:18
2021-11-07T19:33
происшествия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
закавказье
новая москва
нападение на мужчину с ребенком в новой москве
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Щербинский районный суд столицы арестовал до 5 января 2022 года всех четырех задержанных по делу о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве.Как сообщили РИА Новости в суде, в СИЗО отправятся 19-летний Фарамаз Гасанов, который, по версии следствия, во время драки достал нож, 18-летний Араз Мусаев, а также 17-летний Э. Гасанов.В прокуратуре Москвы уточнили, что именно несовершеннолетний обвиняемый "нанес удар по лицу малолетнего потерпевшего".Кроме того, в надзорном ведомстве сообщили об аресте 21-летнего фигуранта дела.Инцидент в Новых Ватутинках произошел вечером 4 ноября. На видеозаписях, появившихся в соцсетях, видно, как четыре человека набрасываются на мужчину с маленьким ребенком.Зачинщиками конфликта оказались четверо молодых людей. Все они уроженцы одной из стран Закавказья, трое около десяти лет назад получили российское гражданство. Первоначально против них возбудили уголовное дело о хулиганстве, но председатель СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его на более тяжкую статью — о покушении на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего.Как заявлял адвокат одного из фигурантов, обвиняемые не отрицают участия в драке, но вину в покушении на убийство не признают. Зачинщиком конфликта они называют потерпевшего.Следователи намерены также проверить задержанных на причастность к другим преступлениям.
москва
закавказье
новая москва
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РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Оглашение меры пресечения обвиняемому в покушении на убийство в новой Москве
Суд оглашает меру пресечения 19-летнему обвиняемому в покушении на убийство в новой Москве. Именно он, по версии следствия, находясь в непосредственной близости от потерпевших - мужчины и ребенка - достал нож.
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происшествия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), закавказье, новая москва, нападение на мужчину с ребенком в новой москве, видео
Суд арестовал четырех фигурантов дела о нападении в Новой Москве
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Щербинский районный суд столицы арестовал до 5 января 2022 года всех четырех задержанных по делу о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве.
2021-11-07T18:18
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18:18 07.11.2021 (обновлено: 19:33 07.11.2021)
 

Суд арестовал четырех фигурантов дела о нападении в Новой Москве

© пресс-служба Щербинского районного судаСуд оглашает меру пресечения 19-летнему обвиняемому в покушении на убийство в Новой Москве. Кадр из видео
Суд оглашает меру пресечения 19-летнему обвиняемому в покушении на убийство в Новой Москве. Кадр из видео
© пресс-служба Щербинского районного суда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Щербинский районный суд столицы арестовал до 5 января 2022 года всех четырех задержанных по делу о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве.
Как сообщили РИА Новости в суде, в СИЗО отправятся 19-летний Фарамаз Гасанов, который, по версии следствия, во время драки достал нож, 18-летний Араз Мусаев, а также 17-летний Э. Гасанов.
В прокуратуре Москвы уточнили, что именно несовершеннолетний обвиняемый "нанес удар по лицу малолетнего потерпевшего".
Кроме того, в надзорном ведомстве сообщили об аресте 21-летнего фигуранта дела.
Инцидент в Новых Ватутинках произошел вечером 4 ноября. На видеозаписях, появившихся в соцсетях, видно, как четыре человека набрасываются на мужчину с маленьким ребенком.
Зачинщиками конфликта оказались четверо молодых людей. Все они уроженцы одной из стран Закавказья, трое около десяти лет назад получили российское гражданство. Первоначально против них возбудили уголовное дело о хулиганстве, но председатель СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его на более тяжкую статью — о покушении на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего.
Как заявлял адвокат одного из фигурантов, обвиняемые не отрицают участия в драке, но вину в покушении на убийство не признают. Зачинщиком конфликта они называют потерпевшего.
Следователи намерены также проверить задержанных на причастность к другим преступлениям.
 
ПроисшествияМоскваАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)ЗакавказьеНовая МоскваНападение на мужчину с ребенком в Новой Москве
 
 
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