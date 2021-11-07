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Суд арестовал четырех фигурантов дела о нападении в Новой Москве

Суд арестовал четырех фигурантов дела о нападении в Новой Москве - РИА Новости, 07.11.2021

Суд арестовал четырех фигурантов дела о нападении в Новой Москве

Щербинский районный суд столицы арестовал до 5 января 2022 года всех четырех задержанных по делу о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве. РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T18:18

2021-11-07T18:18

2021-11-07T19:33

происшествия

москва

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

закавказье

новая москва

нападение на мужчину с ребенком в новой москве

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Щербинский районный суд столицы арестовал до 5 января 2022 года всех четырех задержанных по делу о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве.Как сообщили РИА Новости в суде, в СИЗО отправятся 19-летний Фарамаз Гасанов, который, по версии следствия, во время драки достал нож, 18-летний Араз Мусаев, а также 17-летний Э. Гасанов.В прокуратуре Москвы уточнили, что именно несовершеннолетний обвиняемый "нанес удар по лицу малолетнего потерпевшего".Кроме того, в надзорном ведомстве сообщили об аресте 21-летнего фигуранта дела.Инцидент в Новых Ватутинках произошел вечером 4 ноября. На видеозаписях, появившихся в соцсетях, видно, как четыре человека набрасываются на мужчину с маленьким ребенком.Зачинщиками конфликта оказались четверо молодых людей. Все они уроженцы одной из стран Закавказья, трое около десяти лет назад получили российское гражданство. Первоначально против них возбудили уголовное дело о хулиганстве, но председатель СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его на более тяжкую статью — о покушении на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего.Как заявлял адвокат одного из фигурантов, обвиняемые не отрицают участия в драке, но вину в покушении на убийство не признают. Зачинщиком конфликта они называют потерпевшего.Следователи намерены также проверить задержанных на причастность к другим преступлениям.

москва

закавказье

новая москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Оглашение меры пресечения обвиняемому в покушении на убийство в новой Москве Суд оглашает меру пресечения 19-летнему обвиняемому в покушении на убийство в новой Москве. Именно он, по версии следствия, находясь в непосредственной близости от потерпевших - мужчины и ребенка - достал нож. 2021-11-07T18:18 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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