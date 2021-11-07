https://ria.ru/20211107/napadenie-1757957643.html

Напавшие на семью в Новой Москве назвали потерпевшего инициатором конфликта

Напавшие на семью в Новой Москве назвали потерпевшего инициатором конфликта - РИА Новости, 07.11.2021

Напавшие на семью в Новой Москве назвали потерпевшего инициатором конфликта

Четверо мужчин, обвиняемых в нападении на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках называют потерпевшего инициатором конфликта, сообщил РИА Новости адвокат одного... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T16:54

2021-11-07T16:54

2021-11-07T16:55

происшествия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

новая москва

россия

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Четверо мужчин, обвиняемых в нападении на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках называют потерпевшего инициатором конфликта, сообщил РИА Новости адвокат одного из молодых людей Роман Масютенко.Адвокат добавил, что в ходе очной ставки потерпевший вел себя "агрессивно, даже приходилось успокаивать", чтобы не допустить конфликта в кабинете следователя.Ранее в МВД сообщили РИА Новости, что полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых мужчин на отца с ребенком в Новой Москве. Изначально было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, но позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком на более тяжкую статью – покушение на убийство.

https://ria.ru/20211107/napadenie-1757936398.html

новая москва

россия

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Начало конфликта в Новых Ватутинках, где мужчины напали на отца с ребенком Начало конфликта в Новых Ватутинках, где мужчины напали на отца с ребенком 2021-11-07T16:54 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), новая москва, россия