https://ria.ru/20211107/napadenie-1757955035.html
Напавшие на семью в Новой Москве не признают вину в покушении на убийство
Напавшие на семью в Новой Москве не признают вину в покушении на убийство - РИА Новости, 07.11.2021
Напавшие на семью в Новой Москве не признают вину в покушении на убийство
Четверо задержанных за нападение на мужчину с ребенком в районе Новые Ватутинки не отрицают участие в драке, но не признают вину в покушении на убийство,... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T16:21
2021-11-07T16:21
2021-11-07T17:51
происшествия
новая москва
нападение на мужчину с ребенком в новой москве
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/05/1757794759_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_06b6c440c5e2a2e4b66c661685ce6a7e.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Четверо задержанных за нападение на мужчину с ребенком в районе Новые Ватутинки не отрицают участие в драке, но не признают вину в покушении на убийство, сообщил РИА Новости адвокат одного из мужчин Роман Масютенко.Ранее в МВД сообщили РИА Новости, что полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых мужчин на отца с ребенком в Новой Москве. Изначально было возбуждено дело о хулиганстве, но позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком на более тяжкую статью – покушение на убийство.
новая москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/05/1757794759_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b99a74fa039f99a2c42471bd50919198.jpg
Начало конфликта в Новых Ватутинках, где мужчины напали на отца с ребенком
Начало конфликта в Новых Ватутинках, где мужчины напали на отца с ребенком
2021-11-07T16:21
true
PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новая москва, нападение на мужчину с ребенком в новой москве, видео
Напавшие на семью в Новой Москве не признают вину в покушении на убийство
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Четверо задержанных за нападение на мужчину с ребенком в районе Новые Ватутинки не отрицают участие в драке, но не признают вину в покушении на убийство, сообщил РИА Новости адвокат одного из мужчин Роман Масютенко.
2021-11-07T16:21
true
PT0M31S
16:21 07.11.2021 (обновлено: 17:51 07.11.2021)
Напавшие на семью в Новой Москве не признают вину в покушении на убийство
Адвокат: напавшие на отца с ребенком в Ватутинках не признают вину в покушении на убийство