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Напавшие на семью в Новой Москве не признают вину в покушении на убийство

Напавшие на семью в Новой Москве не признают вину в покушении на убийство - РИА Новости, 07.11.2021

Напавшие на семью в Новой Москве не признают вину в покушении на убийство

Четверо задержанных за нападение на мужчину с ребенком в районе Новые Ватутинки не отрицают участие в драке, но не признают вину в покушении на убийство,... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T16:21

2021-11-07T16:21

2021-11-07T17:51

происшествия

новая москва

нападение на мужчину с ребенком в новой москве

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Четверо задержанных за нападение на мужчину с ребенком в районе Новые Ватутинки не отрицают участие в драке, но не признают вину в покушении на убийство, сообщил РИА Новости адвокат одного из мужчин Роман Масютенко.Ранее в МВД сообщили РИА Новости, что полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых мужчин на отца с ребенком в Новой Москве. Изначально было возбуждено дело о хулиганстве, но позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком на более тяжкую статью – покушение на убийство.

новая москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Начало конфликта в Новых Ватутинках, где мужчины напали на отца с ребенком Начало конфликта в Новых Ватутинках, где мужчины напали на отца с ребенком 2021-11-07T16:21 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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