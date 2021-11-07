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В МВД сообщили, что напавшие на семью в Новой Москве были разнорабочими
В МВД сообщили, что напавшие на семью в Новой Москве были разнорабочими - РИА Новости, 07.11.2021
В МВД сообщили, что напавшие на семью в Новой Москве были разнорабочими
Задержанные по делу о конфликте в Новой Москве были трудоустроены как разнорабочие, об этом в эфире "Соловьев LIVE" сообщил начальник пресс-службы столичного... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T01:29
2021-11-07T01:29
происшествия
москва
александр бастрыкин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
владимир васенин
нападение на мужчину с ребенком в новой москве
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Задержанные по делу о конфликте в Новой Москве были трудоустроены как разнорабочие, об этом в эфире "Соловьев LIVE" сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин."Это граждане, которые на территории России работают, у них у всех есть работа, они трудоустроены", — отметил он. По словам Васенина, подозреваемые получили российское гражданство около девяти лет назад.Конфликт в Новых ВатутинкахРанее в Сети стало распространяться видео с нападением четверых мужчин на отца с ребенком в Новых Ватутинках. Правоохранители начали проверку. Изначально возбудили уголовное дело о хулиганстве, но позднее по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина его переквалифицировали на более тяжкую статью — покушение на убийство.Зачинщиками конфликта оказались трое россиян 2000, 2002 и 2003 года рождения и один уроженец ближнего зарубежья 2002 года рождения. Все четверо родились в одной из стран Закавказья. Как сообщила старший помощник руководителя московского главка СК Юлия Иванова, всем задержанным после конфликта предъявят обвинения и проверят на причастность к другим преступлениям. Следователи провели очные ставки и обыски в квартирах подозреваемых, допросили очевидцев и назначили судебно-медицинские экспертизы"Были с ножами"У двоих из напавших на мужчину были ножи, что совпадает с данными прокуратуры, а местные жители жалуются на то, что в районе небезопасно, выяснил корреспондент РИА Новости, побывавший в Новых Ватутинках.Корреспонденту удалось пообщаться с сотрудниками магазина, в котором начался конфликт. Все они подтвердили, что перепалка началась в магазине, где мужчины о чем-то ругались. Одна из продавщиц рассказала, что минимум у двоих из нападавших были с собой ножи.По словам жителей района, с которыми удалось побеседовать корреспонденту, в районе чувствуется недостаток безопасности: здесь нет своего отделения полиции, а ближайшее находится в 20 минутах езды.
https://ria.ru/20211106/video-1757884323.html
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происшествия, москва, александр бастрыкин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, владимир васенин, нападение на мужчину с ребенком в новой москве
01:29 07.11.2021
 
В МВД сообщили, что напавшие на семью в Новой Москве были разнорабочими

В МВД сообщили, что напавшие на мужчину с ребенком в Новой Москве были разнорабочими

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Задержанные по делу о конфликте в Новой Москве были трудоустроены как разнорабочие, об этом в эфире "Соловьев LIVE" сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
"Это граждане, которые на территории России работают, у них у всех есть работа, они трудоустроены", — отметил он. По словам Васенина, подозреваемые получили российское гражданство около девяти лет назад.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
Вчера, 16:35
Опубликовано новое видео с пострадавшим во время конфликта в Новой Москве

Конфликт в Новых Ватутинках

Ранее в Сети стало распространяться видео с нападением четверых мужчин на отца с ребенком в Новых Ватутинках. Правоохранители начали проверку. Изначально возбудили уголовное дело о хулиганстве, но позднее по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина его переквалифицировали на более тяжкую статью — покушение на убийство.
Зачинщиками конфликта оказались трое россиян 2000, 2002 и 2003 года рождения и один уроженец ближнего зарубежья 2002 года рождения. Все четверо родились в одной из стран Закавказья. Как сообщила старший помощник руководителя московского главка СК Юлия Иванова, всем задержанным после конфликта предъявят обвинения и проверят на причастность к другим преступлениям. Следователи провели очные ставки и обыски в квартирах подозреваемых, допросили очевидцев и назначили судебно-медицинские экспертизы

"Были с ножами"

У двоих из напавших на мужчину были ножи, что совпадает с данными прокуратуры, а местные жители жалуются на то, что в районе небезопасно, выяснил корреспондент РИА Новости, побывавший в Новых Ватутинках.
Корреспонденту удалось пообщаться с сотрудниками магазина, в котором начался конфликт. Все они подтвердили, что перепалка началась в магазине, где мужчины о чем-то ругались. Одна из продавщиц рассказала, что минимум у двоих из нападавших были с собой ножи.
По словам жителей района, с которыми удалось побеседовать корреспонденту, в районе чувствуется недостаток безопасности: здесь нет своего отделения полиции, а ближайшее находится в 20 минутах езды.
Кадр видео нападения на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
Вчера, 07:24
Адвокат задержанного за нападение в Новой Москве назвал случившееся защитой
 
ПроисшествияМоскваАлександр БастрыкинМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)Юлия ИвановаВладимир ВасенинНападение на мужчину с ребенком в Новой Москве
 
 
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