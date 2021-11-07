https://ria.ru/20211107/mvd-1757943898.html

В Новосибирской области задержали сбежавшего из психбольницы преступника

В Новосибирской области задержали сбежавшего из психбольницы преступника - РИА Новости, 07.11.2021

В Новосибирской области задержали сбежавшего из психбольницы преступника

Полицейские в Новосибирской области задержали сбежавшего из психиатрической больницы преступника, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T13:09

2021-11-07T13:09

2021-11-07T13:09

происшествия

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 7 ноя – РИА Новости. Полицейские в Новосибирской области задержали сбежавшего из психиатрической больницы преступника, сообщает ГУМВД по региону.В полиции отметили, что разыскиваемый доставлен в отдел полиции №2 "Железнодорожный" для установления всех обстоятельств его побега. Не уточняется, за что осудили мужчину.

https://radiosputnik.ria.ru/20211104/psikhbolnitsa-1757745147.html

новосибирская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новосибирская область