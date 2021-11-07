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В Новосибирской области задержали сбежавшего из психбольницы преступника
В Новосибирской области задержали сбежавшего из психбольницы преступника - РИА Новости, 07.11.2021
В Новосибирской области задержали сбежавшего из психбольницы преступника
Полицейские в Новосибирской области задержали сбежавшего из психиатрической больницы преступника, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T13:09
2021-11-07T13:09
2021-11-07T13:09
происшествия
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 7 ноя – РИА Новости. Полицейские в Новосибирской области задержали сбежавшего из психиатрической больницы преступника, сообщает ГУМВД по региону.В полиции отметили, что разыскиваемый доставлен в отдел полиции №2 "Железнодорожный" для установления всех обстоятельств его побега. Не уточняется, за что осудили мужчину.
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происшествия, новосибирская область
В Новосибирской области задержали сбежавшего из психбольницы преступника
Полицейские задержали сбежавшего из психбольницы преступника в Новосибирской области