https://ria.ru/20211107/migranty-1757973332.html
На Сицилию доставили почти 850 спасенных в море мигрантов
На Сицилию доставили почти 850 спасенных в море мигрантов - РИА Новости, 07.11.2021
На Сицилию доставили почти 850 спасенных в море мигрантов
Судно немецкой неправительственной организации (НПО) Sea Eye 4 доставило в воскресенье в сицилийский порт Трапани 847 мигрантов, спасенных в период со вторника... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T20:08
2021-11-07T20:08
2021-11-07T20:08
в мире
италия
ливия
мальта
мвд италии
сицилия
лампедуза
мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149067/21/1490672149_0:208:4000:2458_1920x0_80_0_0_77bc999f07f3c96d881c2b6e6cf1b661.jpg
РИМ, 7 ноя – РИА Новости. Судно немецкой неправительственной организации (НПО) Sea Eye 4 доставило в воскресенье в сицилийский порт Трапани 847 мигрантов, спасенных в период со вторника по четверг в Средиземном море, сообщил новостной телеканал RaiNews24.Согласно информации портовых властей, среди беженцев – 170 несовершеннолетних, среди которых около 20 детей в возрасте до десяти лет, а также 53 женщины, в том числе, две беременных. Судовому врачу Даниэле Кляйн пришлось оказать медицинскую помощь примерно 200 спасенным. У многих из них были обнаружены раны и следы побоев, полученные в Ливии.Около пяти часов вечера (19.00 мск) началась высадка мигрантов в Трапани. После прохождения первичного медицинского контроля и тестирования на коронавирус, они будут размещены на двух ранее прибывших в этот порт судах для прохождения карантина.Первоначально команда Sea Eye 4 спасла в Средиземном море около 400 мигрантов, но затем ей пришлось взять на борт еще примерно столько же человек, ожидавших помощи на деревянной лодке. По данным НПО, эти люди находились в поисковой зоне, закрепленной за Мальтой, однако власти этой страны не пришли на помощь мигрантам.В последние дни на Сицилии, а также на итальянском острове Лампедуза участились случаи высадки мигрантов, прибывших из стран Африки и Азии.Согласно последним данным МВД Италии, с 1 января в страну морским путем прибыли более 54 тысячи мигрантов. В 2020 году за аналогичный период времени этот показатель составил почти 30 тысяч человек, в 2019 году – около 10 тысяч. Всего за 2020 год на берега Италии высадились 34 тысячи человек. Годом ранее этот показатель был втрое меньше.
https://ria.ru/20211106/migranty-1757876650.html
https://ria.ru/20211029/migranty-1756909234.html
италия
ливия
мальта
сицилия
лампедуза
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149067/21/1490672149_223:0:3778:2666_1920x0_80_0_0_d30ec54ee9cb859b78fff58061247c4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, ливия, мальта, мвд италии, сицилия, лампедуза, мигранты
На Сицилию доставили почти 850 спасенных в море мигрантов
Судно немецкой НПО доставило на Сицилию почти 850 спасенных в море мигрантов