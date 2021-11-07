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На Сицилию доставили почти 850 спасенных в море мигрантов
На Сицилию доставили почти 850 спасенных в море мигрантов - РИА Новости, 07.11.2021
На Сицилию доставили почти 850 спасенных в море мигрантов
Судно немецкой неправительственной организации (НПО) Sea Eye 4 доставило в воскресенье в сицилийский порт Трапани 847 мигрантов, спасенных в период со вторника... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T20:08
2021-11-07T20:08
в мире
италия
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мальта
мвд италии
сицилия
лампедуза
мигранты
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РИМ, 7 ноя – РИА Новости. Судно немецкой неправительственной организации (НПО) Sea Eye 4 доставило в воскресенье в сицилийский порт Трапани 847 мигрантов, спасенных в период со вторника по четверг в Средиземном море, сообщил новостной телеканал RaiNews24.Согласно информации портовых властей, среди беженцев – 170 несовершеннолетних, среди которых около 20 детей в возрасте до десяти лет, а также 53 женщины, в том числе, две беременных. Судовому врачу Даниэле Кляйн пришлось оказать медицинскую помощь примерно 200 спасенным. У многих из них были обнаружены раны и следы побоев, полученные в Ливии.Около пяти часов вечера (19.00 мск) началась высадка мигрантов в Трапани. После прохождения первичного медицинского контроля и тестирования на коронавирус, они будут размещены на двух ранее прибывших в этот порт судах для прохождения карантина.Первоначально команда Sea Eye 4 спасла в Средиземном море около 400 мигрантов, но затем ей пришлось взять на борт еще примерно столько же человек, ожидавших помощи на деревянной лодке. По данным НПО, эти люди находились в поисковой зоне, закрепленной за Мальтой, однако власти этой страны не пришли на помощь мигрантам.В последние дни на Сицилии, а также на итальянском острове Лампедуза участились случаи высадки мигрантов, прибывших из стран Африки и Азии.Согласно последним данным МВД Италии, с 1 января в страну морским путем прибыли более 54 тысячи мигрантов. В 2020 году за аналогичный период времени этот показатель составил почти 30 тысяч человек, в 2019 году – около 10 тысяч. Всего за 2020 год на берега Италии высадились 34 тысячи человек. Годом ранее этот показатель был втрое меньше.
https://ria.ru/20211106/migranty-1757876650.html
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в мире, италия, ливия, мальта, мвд италии, сицилия, лампедуза, мигранты
20:08 07.11.2021
 
На Сицилию доставили почти 850 спасенных в море мигрантов

Судно немецкой НПО доставило на Сицилию почти 850 спасенных в море мигрантов

© AP Photo / Emilio MorenattiМигранты, прибывшие из Ливии, в порту Сицилии, Италия. 2017 год
Мигранты, прибывшие из Ливии, в порту Сицилии, Италия. 2017 год - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© AP Photo / Emilio Morenatti
Читать ria.ru в
РИМ, 7 ноя – РИА Новости. Судно немецкой неправительственной организации (НПО) Sea Eye 4 доставило в воскресенье в сицилийский порт Трапани 847 мигрантов, спасенных в период со вторника по четверг в Средиземном море, сообщил новостной телеканал RaiNews24.
Согласно информации портовых властей, среди беженцев – 170 несовершеннолетних, среди которых около 20 детей в возрасте до десяти лет, а также 53 женщины, в том числе, две беременных. Судовому врачу Даниэле Кляйн пришлось оказать медицинскую помощь примерно 200 спасенным. У многих из них были обнаружены раны и следы побоев, полученные в Ливии.
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Около пяти часов вечера (19.00 мск) началась высадка мигрантов в Трапани. После прохождения первичного медицинского контроля и тестирования на коронавирус, они будут размещены на двух ранее прибывших в этот порт судах для прохождения карантина.
Первоначально команда Sea Eye 4 спасла в Средиземном море около 400 мигрантов, но затем ей пришлось взять на борт еще примерно столько же человек, ожидавших помощи на деревянной лодке. По данным НПО, эти люди находились в поисковой зоне, закрепленной за Мальтой, однако власти этой страны не пришли на помощь мигрантам.
В последние дни на Сицилии, а также на итальянском острове Лампедуза участились случаи высадки мигрантов, прибывших из стран Африки и Азии.
Согласно последним данным МВД Италии, с 1 января в страну морским путем прибыли более 54 тысячи мигрантов. В 2020 году за аналогичный период времени этот показатель составил почти 30 тысяч человек, в 2019 году – около 10 тысяч. Всего за 2020 год на берега Италии высадились 34 тысячи человек. Годом ранее этот показатель был втрое меньше.
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