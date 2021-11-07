https://ria.ru/20211107/meksika-1757919216.html
СМИ сообщили о гибели 18 человек в результате крупного ДТП в Мексике
СМИ сообщили о гибели 18 человек в результате крупного ДТП в Мексике - РИА Новости, 07.11.2021
СМИ сообщили о гибели 18 человек в результате крупного ДТП в Мексике
Около 20 человек погибли в результате крупного ДТП в Мексике, сообщает издание Milenio. РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T02:54
2021-11-07T02:54
2021-11-07T02:58
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 ноя - РИА Новости. Около 20 человек погибли в результате крупного ДТП в Мексике, сообщает издание Milenio."По меньшей мере 18 человек погибли в результате столкновения автомобилей на трассе Мехико - Пуэбла", - отмечает СМИ.По предварительным данным, у грузовика, двигавшегося на большой скорости, отказали тормоза, и он протаранил несколько машин, которые стояли перед шлагбаумом в очереди на оплату проезда по дороге.Десять автомобилей загорелись. Люди погибли в пожаре, пишет издание.
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в мире, мексика, мехико (город)
02:54 07.11.2021 (обновлено: 02:58 07.11.2021)
СМИ сообщили о гибели 18 человек в результате крупного ДТП в Мексике
Milenio: в Мексике в результате крупного ДТП загорелись 10 автомобилей, 18 человек погибли