https://ria.ru/20211107/kuzbass-1757950076.html

Женщине, не уступившей дорогу реанимобилю в Кузбассе, грозит лишение прав

Женщине, не уступившей дорогу реанимобилю в Кузбассе, грозит лишение прав - РИА Новости, 07.11.2021

Женщине, не уступившей дорогу реанимобилю в Кузбассе, грозит лишение прав

Автолюбительнице, не уступившей дорогу реанимобилю с включенными спецсигналами во дворе дома в городе Юрге Кемеровской области, грозит лишение прав, сообщает... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T15:03

2021-11-07T15:03

2021-11-07T15:03

происшествия

кемеровская область

юрга

авто

скорая помощь

россия

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КЕМЕРОВО, 7 ноя – РИА Новости. Автолюбительнице, не уступившей дорогу реанимобилю с включенными спецсигналами во дворе дома в городе Юрге Кемеровской области, грозит лишение прав, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как реанимобиль со включенными проблесковыми маячками не может выехать из двора многоквартирного дома в городе Юрге из-за перегородившей дорогу иномарки. Как утверждает автор видео, за рулем автомобиля девушка. Согласно видеозаписи, после беседы с подъехавшими сотрудниками ГИБДД девушка осталась стоять на месте, сотрудник ДПС подошел к водителю реанимобиля, после чего автомобиль скорой помощи уступил дорогу иномарке, сдав задним ходом.Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, что водитель заблокировала проезд реанимобилю.

https://ria.ru/20211101/avariya-1757174756.html

кемеровская область

юрга

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, юрга, авто, скорая помощь, россия