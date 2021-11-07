Женщине, не уступившей дорогу реанимобилю в Кузбассе, грозит лишение прав
Автолюбительницу, не уступившую дорогу реанимобилю в Кузбассе, могут лишить прав
КЕМЕРОВО, 7 ноя – РИА Новости. Автолюбительнице, не уступившей дорогу реанимобилю с включенными спецсигналами во дворе дома в городе Юрге Кемеровской области, грозит лишение прав, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как реанимобиль со включенными проблесковыми маячками не может выехать из двора многоквартирного дома в городе Юрге из-за перегородившей дорогу иномарки. Как утверждает автор видео, за рулем автомобиля девушка. Согласно видеозаписи, после беседы с подъехавшими сотрудниками ГИБДД девушка осталась стоять на месте, сотрудник ДПС подошел к водителю реанимобиля, после чего автомобиль скорой помощи уступил дорогу иномарке, сдав задним ходом.
Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, что водитель заблокировала проезд реанимобилю.
"Полицейские дали указание нарушительнице перепарковаться. После того, как она выполнила данное требование, инспекторы ГИБДД привлекли автомобилистку к ответственности по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ "Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами", которая предусматривает наложение административного штрафа в размере до 5 000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до 1 года", – сообщает ведомство.