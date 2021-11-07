https://ria.ru/20211107/koronavirus-1757936651.html

В Москве на аппаратах ИВЛ лечатся 743 человека

В Москве на аппаратах ИВЛ лечатся 743 человека - РИА Новости, 07.11.2021

В Москве на аппаратах ИВЛ лечатся 743 человека

На ИВЛ в Москве находятся 743 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T11:12

2021-11-07T11:12

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. На ИВЛ в Москве находятся 743 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.В городе выздоровели ещё 5 238 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 635 844. В столице скончались 96 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20211107/koronavirus-1757935806.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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