Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211107/koronavirus-1757936172.html
В Крыму зафиксировали очередной антирекорд по числу заболевших COVID-19
В Крыму зафиксировали очередной антирекорд по числу заболевших COVID-19 - РИА Новости, 07.11.2021
В Крыму зафиксировали очередной антирекорд по числу заболевших COVID-19
Антирекорд по числу заболевших COVID-19 в Крыму обновляется ежедневно больше месяца, за последние сутки выявлено 783 новых случая, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T11:09
2021-11-07T11:09
распространение коронавируса
общество
республика крым
здоровье - общество
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/05/1757799183_0:0:2958:1663_1920x0_80_0_0_444ff7f59522ce14cacd7d2e0d209868.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Антирекорд по числу заболевших COVID-19 в Крыму обновляется ежедневно больше месяца, за последние сутки выявлено 783 новых случая, сообщила пресс-служба минздрава республики.Антирекорд по заболеваемости COVID-19 начал ежедневно обновляться со 2 октября, когда был зафиксирован 421 случай. С 29 октября число выявленных заболеваний превысило 700 случаев в сутки. Накануне было выявлено 776 заболевших.Протестировано за сутки 7 534 человека. Общее число заболевших с начала пандемии превысило 102 тысячи, выздоровели 89 854 человек. Умерли с диагнозом COVID-19 3126 человек (в том числе за последние сутки – 19).В Севастополе за последние сутки зарегистрировано 354 заболевших COVID-19, 479 человек выписаны после выздоровления, сообщили в правительстве города. Всего с начала пандемии заболели 41 490 человек, выздоровели свыше 35 тысяч человек, умерли 1 447.
https://ria.ru/20211106/koronavirus-1757885418.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/05/1757799183_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9e44b948c934d72d3efb56a68fa38b20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, республика крым, здоровье - общество, коронавирус covid-19
11:09 07.11.2021
 
В Крыму зафиксировали очередной антирекорд по числу заболевших COVID-19

В Крыму за сутки выявили 783 случая COVID-19

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедик в отделении для больных коронавирусом
Медик в отделении для больных коронавирусом - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Антирекорд по числу заболевших COVID-19 в Крыму обновляется ежедневно больше месяца, за последние сутки выявлено 783 новых случая, сообщила пресс-служба минздрава республики.
Антирекорд по заболеваемости COVID-19 начал ежедневно обновляться со 2 октября, когда был зафиксирован 421 случай. С 29 октября число выявленных заболеваний превысило 700 случаев в сутки. Накануне было выявлено 776 заболевших.

"За 6 ноября зарегистрировано 783 случая новой коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших за сутки составляет 713 человек", - говорится в сообщении.

Протестировано за сутки 7 534 человека. Общее число заболевших с начала пандемии превысило 102 тысячи, выздоровели 89 854 человек. Умерли с диагнозом COVID-19 3126 человек (в том числе за последние сутки – 19).
В Севастополе за последние сутки зарегистрировано 354 заболевших COVID-19, 479 человек выписаны после выздоровления, сообщили в правительстве города. Всего с начала пандемии заболели 41 490 человек, выздоровели свыше 35 тысяч человек, умерли 1 447.
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
6 ноября, 16:53Распространение коронавируса
Названо смертельно опасное средство, которое может спасти от коронавируса
 
Распространение коронавирусаОбществоРеспублика КрымЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:54На Украине раскрыли детали "участия" в сертификации "Северного потока — 2"
03:28Роспотребнадзор объяснил, как изменились самые частые симптомы COVID-19
03:24Назван оптимальный день для запуска российской станции к Луне
03:21"Предательство!" В Раде возмутились словами генерала Армии США о России
03:19Кинолог рассказал, как защитить собаку от догхантеров
03:15Автомобилистам напомнили о правилах вождения в темное время суток
03:13Греф рассказал, как защитить сбережения от инфляции
03:10Гендиректор МХАТа хочет провести масштабное сокращение нетворческого штата
03:00Для уплаты налогов на недвижимость осталось меньше месяца
02:35Врач рассказала, почему нельзя пить горячий чай
02:29Захарова объяснила, как США могут наладить отношения с Россией
02:15Гражданам раскрыли секреты борьбы с рекламой по телефону
02:15Пульмонолог рассказал, с какими болезнями COVID создает "атомную бомбу"
02:10На Украине испугались "уничтожающей" реакции России на агрессию в Донбассе
02:07Зеленский обвинил СССР в жестокости из-за освобождения Киева от нацистов
02:06Греф оценил риск возникновения нового мирового кризиса
01:57Захарова рассказала об "очередной химере" Запада
01:40Названы лидеры среди регионов России по доступности аренды жилья
01:29Гинцбург рассказал, сколько антител полностью защищают от "дельта"-штамма
01:24Захарова: участники "нормандского формата" не реагируют на призывы Москвы
Лента новостейМолния
На Украине раскрыли детали "участия" в сертификации "Северного потока — 2"Роспотребнадзор объяснил, как изменились самые частые симптомы COVID-19Назван оптимальный день для запуска российской станции к Луне"Предательство!" В Раде возмутились словами генерала Армии США о РоссииКинолог рассказал, как защитить собаку от догхантеровАвтомобилистам напомнили о правилах вождения в темное время сутокГреф рассказал, как защитить сбережения от инфляцииГендиректор МХАТа хочет провести масштабное сокращение нетворческого штатаДля уплаты налогов на недвижимость осталось меньше месяцаВрач рассказала, почему нельзя пить горячий чайЗахарова объяснила, как США могут наладить отношения с РоссиейГражданам раскрыли секреты борьбы с рекламой по телефонуПульмонолог рассказал, с какими болезнями COVID создает "атомную бомбу"На Украине испугались "уничтожающей" реакции России на агрессию в ДонбассеЗеленский обвинил СССР в жестокости из-за освобождения Киева от нацистовГреф оценил риск возникновения нового мирового кризисаЗахарова рассказала об "очередной химере" ЗападаНазваны лидеры среди регионов России по доступности аренды жильяГинцбург рассказал, сколько антител полностью защищают от "дельта"-штаммаЗахарова: участники "нормандского формата" не реагируют на призывы Москвы