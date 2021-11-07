https://ria.ru/20211107/koronavirus-1757936172.html
В Крыму зафиксировали очередной антирекорд по числу заболевших COVID-19
В Крыму зафиксировали очередной антирекорд по числу заболевших COVID-19 - РИА Новости, 07.11.2021
В Крыму зафиксировали очередной антирекорд по числу заболевших COVID-19
Антирекорд по числу заболевших COVID-19 в Крыму обновляется ежедневно больше месяца, за последние сутки выявлено 783 новых случая, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T11:09
2021-11-07T11:09
2021-11-07T11:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Антирекорд по числу заболевших COVID-19 в Крыму обновляется ежедневно больше месяца, за последние сутки выявлено 783 новых случая, сообщила пресс-служба минздрава республики.Антирекорд по заболеваемости COVID-19 начал ежедневно обновляться со 2 октября, когда был зафиксирован 421 случай. С 29 октября число выявленных заболеваний превысило 700 случаев в сутки. Накануне было выявлено 776 заболевших.Протестировано за сутки 7 534 человека. Общее число заболевших с начала пандемии превысило 102 тысячи, выздоровели 89 854 человек. Умерли с диагнозом COVID-19 3126 человек (в том числе за последние сутки – 19).В Севастополе за последние сутки зарегистрировано 354 заболевших COVID-19, 479 человек выписаны после выздоровления, сообщили в правительстве города. Всего с начала пандемии заболели 41 490 человек, выздоровели свыше 35 тысяч человек, умерли 1 447.
https://ria.ru/20211106/koronavirus-1757885418.html
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общество, республика крым, здоровье - общество, коронавирус covid-19
В Крыму зафиксировали очередной антирекорд по числу заболевших COVID-19
В Крыму за сутки выявили 783 случая COVID-19