https://ria.ru/20211107/koronavirus-1757936054.html

Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу

Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу - РИА Новости, 07.11.2021

Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу

Наименьший суточный темп прироста случаев COVID-19 отмечен в Калмыкии, он составил 0,14%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T11:08

2021-11-07T11:08

2021-11-07T11:08

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Наименьший суточный темп прироста случаев COVID-19 отмечен в Калмыкии, он составил 0,14%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

https://ria.ru/20211107/koronavirus-1757935407.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирус в россии