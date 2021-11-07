https://ria.ru/20211107/koronavirus-1757936054.html
Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу - РИА Новости, 07.11.2021
Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
Наименьший суточный темп прироста случаев COVID-19 отмечен в Калмыкии, он составил 0,14%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T11:08
2021-11-07T11:08
2021-11-07T11:08
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Наименьший суточный темп прироста случаев COVID-19 отмечен в Калмыкии, он составил 0,14%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
https://ria.ru/20211107/koronavirus-1757935407.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии
Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Калмыкии — 0,14%