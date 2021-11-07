https://ria.ru/20211107/kitay-1757932844.html

"Миллионы за секунды": производители из РФ устроили онлайн-распродажу в КНР

"Миллионы за секунды": производители из РФ устроили онлайн-распродажу в КНР - РИА Новости, 07.11.2021

"Миллионы за секунды": производители из РФ устроили онлайн-распродажу в КНР

Российские производители пищевой продукции за считанные секунды заработали миллионы юаней в ходе прошедшей 5 ноября онлайн-акции "Hi, Go!" по продвижению... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T10:17

2021-11-07T10:17

2021-11-07T10:17

россия-китай: главное

шанхай

китай

андрей денисов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756108612_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_21d6384e46e0158035f6fe5a2486565a.jpg

МОСКВА, 7 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Российские производители пищевой продукции за считанные секунды заработали миллионы юаней в ходе прошедшей 5 ноября онлайн-акции "Hi, Go!" по продвижению зарубежных товаров на китайском рынке.Мероприятие с аудиторией порядка 25 миллионов было организовано Медиакорпорацией Китая в рамках проходящей в Шанхае IV Китайской международной импортной ЭКСПО.В общей сложности в акции приняли участие компании из 15 с лишним стран. Россия была представлена производителями конфет "Крокант" и мороженого "Айсберри". За секунды конфет было продано почти на 4 миллиона юаней (порядка 625 тысяч долларов), мороженого – на 600 тысяч юаней. Впрочем, по словам устроителей, основная цель акции – не просто оперативно распродать большой объем товара, а повысить узнаваемость зарубежного бренда на китайском рынке, что в будущем сулит более активное развитие сбыта.В преддверии акции торговый представитель России в КНР Алексей Дахновский отметил высокую перспективность китайского онлайн-ритейла для российских производителей: "Онлайн-торговля приносит хороший результат. Сегодня ее объем в Китае – порядка 1,5 триллиона долларов, место есть для всех. К тому же, онлайн несколько проще зарегистрировать иностранный продукт, что необходимо для продвижения новых брендов".Сектор онлайн-розницы стал одним из немногих, которые выиграли от пандемии COVID-19. Действительно, введенные с распространением заболевания ограничения мобильности, карантинные меры и повышенные санитарные требования привели к тому, что просты китайцы стали все меньше ходить по магазинам и все больше закупаться онлайн. Так, если в минувшем году на фоне неблагоприятной эпидемической ситуации розничные продажи по Китаю в целом сократились на 3,9%, то объем онлайн-розницы подскочил на 14,8%. По итогам минувшего года онлайн-ритейл обеспечил 24,9% от общего объема розницы по стране.По итогам трех кварталов нынешнего года розничные онлайн-продажи товаров в КНР показали еще более высокие темпы развития, увеличившись на 15,2% в годовом исчислении и достигнув отметки в 7,5 триллиона юаней (около 1,2 триллиона долларов).Дальше – больше: принятый в октябре центральными властями план развития электронной коммерции на XIV пятилетку (2021-2025 гг.) предполагает, что объем розничной торговли онлайн в КНР достигнет 17 триллионов юаней (2,7 триллиона долларов) к 2025 году. Потенциал роста есть. Сегодня онлайн-шоппингом в КНР занимаются 812 миллионов абонентов "всемирной паутины", и эта цифра постоянно увеличивается.Однако такой огромный потенциал далеко не означает, что китайский рынок онлайн-ритейла можно покорить без особых усилий – необходима адаптация продукта, серьезная работа по его продвижению. Российский торгпред отметил: "Безусловно, китайский рынок непрост и крайне конкурентен, безусловно, у китайского потребителя есть огромный выбор, безусловно, выход на этот рынок сопряжен со значительной подготовительной работой. Однако овчинка стоит выделки: даже отдельные, узкие, ниши на китайском рынке в абсолютном измерении велики".Наращивание российского присутствия в китайском онлайн-ритейле позволит сократить огромный дисбаланс в двусторонней электронной торговле. "По статистике, примерно 90% заказов и примерно 60% от стоимостного объема электронной торговли в России обеспечиваются Китаем. Однако во всем важен баланс. Наша продукция на китайском рынке по объемам электронной торговли представлена более скромно: мы занимаем где-то 2% в объеме электронной торговли на китайском внутреннем рынке. Хочется, чтобы было больше, и в этом отношении мы рассчитываем на российские товары пищевой группы", - рассказал на предыдущей импортной ЭКСПО посол России в КНР Андрей Денисов.

https://ria.ru/20211029/ekspo-1756820062.html

https://ria.ru/20211101/tovary-1757228340.html

шанхай

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шанхай, китай, андрей денисов, россия