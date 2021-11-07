Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211107/kitay-1757932844.html
"Миллионы за секунды": производители из РФ устроили онлайн-распродажу в КНР
"Миллионы за секунды": производители из РФ устроили онлайн-распродажу в КНР - РИА Новости, 07.11.2021
"Миллионы за секунды": производители из РФ устроили онлайн-распродажу в КНР
Российские производители пищевой продукции за считанные секунды заработали миллионы юаней в ходе прошедшей 5 ноября онлайн-акции "Hi, Go!" по продвижению... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T10:17
2021-11-07T10:17
россия-китай: главное
шанхай
китай
андрей денисов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756108612_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_21d6384e46e0158035f6fe5a2486565a.jpg
МОСКВА, 7 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Российские производители пищевой продукции за считанные секунды заработали миллионы юаней в ходе прошедшей 5 ноября онлайн-акции "Hi, Go!" по продвижению зарубежных товаров на китайском рынке.Мероприятие с аудиторией порядка 25 миллионов было организовано Медиакорпорацией Китая в рамках проходящей в Шанхае IV Китайской международной импортной ЭКСПО.В общей сложности в акции приняли участие компании из 15 с лишним стран. Россия была представлена производителями конфет "Крокант" и мороженого "Айсберри". За секунды конфет было продано почти на 4 миллиона юаней (порядка 625 тысяч долларов), мороженого – на 600 тысяч юаней. Впрочем, по словам устроителей, основная цель акции – не просто оперативно распродать большой объем товара, а повысить узнаваемость зарубежного бренда на китайском рынке, что в будущем сулит более активное развитие сбыта.В преддверии акции торговый представитель России в КНР Алексей Дахновский отметил высокую перспективность китайского онлайн-ритейла для российских производителей: "Онлайн-торговля приносит хороший результат. Сегодня ее объем в Китае – порядка 1,5 триллиона долларов, место есть для всех. К тому же, онлайн несколько проще зарегистрировать иностранный продукт, что необходимо для продвижения новых брендов".Сектор онлайн-розницы стал одним из немногих, которые выиграли от пандемии COVID-19. Действительно, введенные с распространением заболевания ограничения мобильности, карантинные меры и повышенные санитарные требования привели к тому, что просты китайцы стали все меньше ходить по магазинам и все больше закупаться онлайн. Так, если в минувшем году на фоне неблагоприятной эпидемической ситуации розничные продажи по Китаю в целом сократились на 3,9%, то объем онлайн-розницы подскочил на 14,8%. По итогам минувшего года онлайн-ритейл обеспечил 24,9% от общего объема розницы по стране.По итогам трех кварталов нынешнего года розничные онлайн-продажи товаров в КНР показали еще более высокие темпы развития, увеличившись на 15,2% в годовом исчислении и достигнув отметки в 7,5 триллиона юаней (около 1,2 триллиона долларов).Дальше – больше: принятый в октябре центральными властями план развития электронной коммерции на XIV пятилетку (2021-2025 гг.) предполагает, что объем розничной торговли онлайн в КНР достигнет 17 триллионов юаней (2,7 триллиона долларов) к 2025 году. Потенциал роста есть. Сегодня онлайн-шоппингом в КНР занимаются 812 миллионов абонентов "всемирной паутины", и эта цифра постоянно увеличивается.Однако такой огромный потенциал далеко не означает, что китайский рынок онлайн-ритейла можно покорить без особых усилий – необходима адаптация продукта, серьезная работа по его продвижению. Российский торгпред отметил: "Безусловно, китайский рынок непрост и крайне конкурентен, безусловно, у китайского потребителя есть огромный выбор, безусловно, выход на этот рынок сопряжен со значительной подготовительной работой. Однако овчинка стоит выделки: даже отдельные, узкие, ниши на китайском рынке в абсолютном измерении велики".Наращивание российского присутствия в китайском онлайн-ритейле позволит сократить огромный дисбаланс в двусторонней электронной торговле. "По статистике, примерно 90% заказов и примерно 60% от стоимостного объема электронной торговли в России обеспечиваются Китаем. Однако во всем важен баланс. Наша продукция на китайском рынке по объемам электронной торговли представлена более скромно: мы занимаем где-то 2% в объеме электронной торговли на китайском внутреннем рынке. Хочется, чтобы было больше, и в этом отношении мы рассчитываем на российские товары пищевой группы", - рассказал на предыдущей импортной ЭКСПО посол России в КНР Андрей Денисов.
https://ria.ru/20211029/ekspo-1756820062.html
https://ria.ru/20211101/tovary-1757228340.html
шанхай
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756108612_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_4c3565151e45384454f5ab75fa1a01b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шанхай, китай, андрей денисов, россия
10:17 07.11.2021
 
"Миллионы за секунды": производители из РФ устроили онлайн-распродажу в КНР

"Миллионы за секунды": российские производители еды устроили онлайн-распродажу в Китае

© AP Photo / CIIEМеждународная китайская выставка ЭКСПО в Шанхае
Международная китайская выставка ЭКСПО в Шанхае - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© AP Photo / CIIE
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Российские производители пищевой продукции за считанные секунды заработали миллионы юаней в ходе прошедшей 5 ноября онлайн-акции "Hi, Go!" по продвижению зарубежных товаров на китайском рынке.
Мероприятие с аудиторией порядка 25 миллионов было организовано Медиакорпорацией Китая в рамках проходящей в Шанхае IV Китайской международной импортной ЭКСПО.
В общей сложности в акции приняли участие компании из 15 с лишним стран. Россия была представлена производителями конфет "Крокант" и мороженого "Айсберри". За секунды конфет было продано почти на 4 миллиона юаней (порядка 625 тысяч долларов), мороженого – на 600 тысяч юаней. Впрочем, по словам устроителей, основная цель акции – не просто оперативно распродать большой объем товара, а повысить узнаваемость зарубежного бренда на китайском рынке, что в будущем сулит более активное развитие сбыта.
В преддверии акции торговый представитель России в КНР Алексей Дахновский отметил высокую перспективность китайского онлайн-ритейла для российских производителей: "Онлайн-торговля приносит хороший результат. Сегодня ее объем в Китае – порядка 1,5 триллиона долларов, место есть для всех. К тому же, онлайн несколько проще зарегистрировать иностранный продукт, что необходимо для продвижения новых брендов".
Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин произносит речь на церемонии открытия Китайской международной импортной выставки (CIIE) в Шанхае - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 11:48Россия-Китай: Главное
Китайское импортное ЭКСПО соберет около 3000 экспонентов из 127 стран
Сектор онлайн-розницы стал одним из немногих, которые выиграли от пандемии COVID-19. Действительно, введенные с распространением заболевания ограничения мобильности, карантинные меры и повышенные санитарные требования привели к тому, что просты китайцы стали все меньше ходить по магазинам и все больше закупаться онлайн. Так, если в минувшем году на фоне неблагоприятной эпидемической ситуации розничные продажи по Китаю в целом сократились на 3,9%, то объем онлайн-розницы подскочил на 14,8%. По итогам минувшего года онлайн-ритейл обеспечил 24,9% от общего объема розницы по стране.
По итогам трех кварталов нынешнего года розничные онлайн-продажи товаров в КНР показали еще более высокие темпы развития, увеличившись на 15,2% в годовом исчислении и достигнув отметки в 7,5 триллиона юаней (около 1,2 триллиона долларов).
Дальше – больше: принятый в октябре центральными властями план развития электронной коммерции на XIV пятилетку (2021-2025 гг.) предполагает, что объем розничной торговли онлайн в КНР достигнет 17 триллионов юаней (2,7 триллиона долларов) к 2025 году. Потенциал роста есть. Сегодня онлайн-шоппингом в КНР занимаются 812 миллионов абонентов "всемирной паутины", и эта цифра постоянно увеличивается.
Штаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября, 15:33
Российские компании представили более 50 тысяч товаров на Alibaba.com
Однако такой огромный потенциал далеко не означает, что китайский рынок онлайн-ритейла можно покорить без особых усилий – необходима адаптация продукта, серьезная работа по его продвижению. Российский торгпред отметил: "Безусловно, китайский рынок непрост и крайне конкурентен, безусловно, у китайского потребителя есть огромный выбор, безусловно, выход на этот рынок сопряжен со значительной подготовительной работой. Однако овчинка стоит выделки: даже отдельные, узкие, ниши на китайском рынке в абсолютном измерении велики".
Наращивание российского присутствия в китайском онлайн-ритейле позволит сократить огромный дисбаланс в двусторонней электронной торговле. "По статистике, примерно 90% заказов и примерно 60% от стоимостного объема электронной торговли в России обеспечиваются Китаем. Однако во всем важен баланс. Наша продукция на китайском рынке по объемам электронной торговли представлена более скромно: мы занимаем где-то 2% в объеме электронной торговли на китайском внутреннем рынке. Хочется, чтобы было больше, и в этом отношении мы рассчитываем на российские товары пищевой группы", - рассказал на предыдущей импортной ЭКСПО посол России в КНР Андрей Денисов.
 
Россия-Китай: ГлавноеШанхайКитайАндрей ДенисовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:54На Украине раскрыли детали "участия" в сертификации "Северного потока — 2"
03:28Роспотребнадзор объяснил, как изменились самые частые симптомы COVID-19
03:24Назван оптимальный день для запуска российской станции к Луне
03:21"Предательство!" В Раде возмутились словами генерала Армии США о России
03:19Кинолог рассказал, как защитить собаку от догхантеров
03:15Автомобилистам напомнили о правилах вождения в темное время суток
03:13Греф рассказал, как защитить сбережения от инфляции
03:10Гендиректор МХАТа хочет провести масштабное сокращение нетворческого штата
03:00Для уплаты налогов на недвижимость осталось меньше месяца
02:35Врач рассказала, почему нельзя пить горячий чай
02:29Захарова объяснила, как США могут наладить отношения с Россией
02:15Гражданам раскрыли секреты борьбы с рекламой по телефону
02:15Пульмонолог рассказал, с какими болезнями COVID создает "атомную бомбу"
02:10На Украине испугались "уничтожающей" реакции России на агрессию в Донбассе
02:07Зеленский обвинил СССР в жестокости из-за освобождения Киева от нацистов
02:06Греф оценил риск возникновения нового мирового кризиса
01:57Захарова рассказала об "очередной химере" Запада
01:40Названы лидеры среди регионов России по доступности аренды жилья
01:29Гинцбург рассказал, сколько антител полностью защищают от "дельта"-штамма
01:24Захарова: участники "нормандского формата" не реагируют на призывы Москвы
Лента новостейМолния
На Украине раскрыли детали "участия" в сертификации "Северного потока — 2"Роспотребнадзор объяснил, как изменились самые частые симптомы COVID-19Назван оптимальный день для запуска российской станции к Луне"Предательство!" В Раде возмутились словами генерала Армии США о РоссииКинолог рассказал, как защитить собаку от догхантеровАвтомобилистам напомнили о правилах вождения в темное время сутокГреф рассказал, как защитить сбережения от инфляцииГендиректор МХАТа хочет провести масштабное сокращение нетворческого штатаДля уплаты налогов на недвижимость осталось меньше месяцаВрач рассказала, почему нельзя пить горячий чайЗахарова объяснила, как США могут наладить отношения с РоссиейГражданам раскрыли секреты борьбы с рекламой по телефонуПульмонолог рассказал, с какими болезнями COVID создает "атомную бомбу"На Украине испугались "уничтожающей" реакции России на агрессию в ДонбассеЗеленский обвинил СССР в жестокости из-за освобождения Киева от нацистовГреф оценил риск возникновения нового мирового кризисаЗахарова рассказала об "очередной химере" ЗападаНазваны лидеры среди регионов России по доступности аренды жильяГинцбург рассказал, сколько антител полностью защищают от "дельта"-штаммаЗахарова: участники "нормандского формата" не реагируют на призывы Москвы