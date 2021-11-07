https://ria.ru/20211107/khurma-1757915733.html

Как правильно выбрать хурму

Шеф-повар раскрыл секрет выбора невяжущей хурмы - РИА Новости, 07.11.2021

Как правильно выбрать хурму

Хурма, продающаяся на рынках и магазинах, делится на два вида: хурма обычная и так называемая “королевская” или “королек”. В каждом случае к выбору вкусной,... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T02:17

2021-11-07T02:17

2021-11-07T02:17

общество

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Хурма, продающаяся на рынках и магазинах, делится на два вида: хурма обычная и так называемая “королевская” или “королек”. В каждом случае к выбору вкусной, спелой и невяжущей ягоды следует подходить со своими критериями, рассказывает агентству “Прайм” шеф-повар, член сообщества Chefs Team Russia Андрей Матвеев.Для хурмы сорта “королек” действуют свои правила выбора. Как правило, эта ягода не “вяжет”, поскольку в ней отсутствуют танины, однако к ее выбору тоже нужно подходить тщательно. “Королек” должен быть небольшого размера, иметь выраженный аромат и плотную кожицу бордового или коричневого оттенка. Мякоть внутри тоже отчасти имеет шоколадный цветПри этом внутри ягод “королька” обязательно должны быть семена - в противном случае, они не были опылены, а, значит, сильно вяжут и очень твердые, заключил Матвеев.

https://rsport.ria.ru/20211027/khurma-1756404467.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество