https://ria.ru/20211107/khurma-1757915733.html
Как правильно выбрать хурму
Шеф-повар раскрыл секрет выбора невяжущей хурмы - РИА Новости, 07.11.2021
Как правильно выбрать хурму
Хурма, продающаяся на рынках и магазинах, делится на два вида: хурма обычная и так называемая “королевская” или “королек”. В каждом случае к выбору вкусной,... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T02:17
2021-11-07T02:17
2021-11-07T02:17
общество
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Хурма, продающаяся на рынках и магазинах, делится на два вида: хурма обычная и так называемая “королевская” или “королек”. В каждом случае к выбору вкусной, спелой и невяжущей ягоды следует подходить со своими критериями, рассказывает агентству “Прайм” шеф-повар, член сообщества Chefs Team Russia Андрей Матвеев.Для хурмы сорта “королек” действуют свои правила выбора. Как правило, эта ягода не “вяжет”, поскольку в ней отсутствуют танины, однако к ее выбору тоже нужно подходить тщательно. “Королек” должен быть небольшого размера, иметь выраженный аромат и плотную кожицу бордового или коричневого оттенка. Мякоть внутри тоже отчасти имеет шоколадный цветПри этом внутри ягод “королька” обязательно должны быть семена - в противном случае, они не были опылены, а, значит, сильно вяжут и очень твердые, заключил Матвеев.
https://rsport.ria.ru/20211027/khurma-1756404467.html
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общество
Шеф-повар раскрыл секрет выбора невяжущей хурмы
Шеф-повар Матвеев дал советы по правильному выбору невяжущей хурмы
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости.
Хурма, продающаяся на рынках и магазинах, делится на два вида: хурма обычная и так называемая “королевская” или “королек”. В каждом случае к выбору вкусной, спелой и невяжущей ягоды следует подходить со своими критериями, рассказывает агентству “Прайм”
шеф-повар, член сообщества Chefs Team Russia Андрей Матвеев.
“Прежде всего, листочки и плодоножка должны быть сухими, темного цвета, ягода должна быть блестящей и мягкой, без каких-либо пятен и вмятин. Кожица должна быть ровной и гладкой, яркого светло-красного цвета. Если на кожице есть пятна - плод перезрел”, - объяснил он.
Для хурмы сорта “королек” действуют свои правила выбора. Как правило, эта ягода не “вяжет”, поскольку в ней отсутствуют танины, однако к ее выбору тоже нужно подходить тщательно. “Королек” должен быть небольшого размера, иметь выраженный аромат и плотную кожицу бордового или коричневого оттенка. Мякоть внутри тоже отчасти имеет шоколадный цвет
При этом внутри ягод “королька” обязательно должны быть семена - в противном случае, они не были опылены, а, значит, сильно вяжут и очень твердые, заключил Матвеев.