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В Иркутской области продлили школьные каникулы из-за ситуации с COVID-19
В Иркутской области продлили школьные каникулы из-за ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 07.11.2021
В Иркутской области продлили школьные каникулы из-за ситуации с COVID-19
Школьные каникулы в Иркутской области будут продлены из-за эпидобстановки в регионе, сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор области Игорь Кобзев. РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T07:11
2021-11-07T07:11
2021-11-07T08:23
распространение коронавируса
общество
иркутская область
здоровье - общество
игорь кобзев
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Школьные каникулы в Иркутской области будут продлены из-за эпидобстановки в регионе, сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор области Игорь Кобзев.Кобзев добавил, что частным учебным заведениям на этих территориях также рекомендовано продлить каникулы до 14 ноября. Для студентов занятия будут проходить дистанционно.Он подчеркнул, что к таким мерам пришлось прибегнуть из-за того, что ситуация с заболеваемостью в регионе не улучшается."С 1 ноября коронавирусом заболели 836 детей. Это очень большой прирост. На лечении находятся 3205 детей, из них 103 в стационарах", - рассказал губернатор.Глава региона напомнил, чтобы родители проследили за тем, чтобы дети не тратили свободное время в походах по общественным местам, так как это сведет на нет пользу от принимаемых мер.В пресс-службе правительства региона отметили, что работодателям рекомендовано предоставить одному из родителей ребенка-ученика начальных классов, каникулы которого продлены, возможность удаленной работы или отпуск.
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общество, иркутская область, здоровье - общество, игорь кобзев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
07:11 07.11.2021 (обновлено: 08:23 07.11.2021)
В Иркутской области продлили школьные каникулы из-за ситуации с COVID-19
В Иркутской области продлили школьные каникулы из-за ситуации с коронавирусом
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости.
Школьные каникулы в Иркутской области
будут продлены из-за эпидобстановки в регионе, сообщил в своем Instagram-аккаунте
губернатор области Игорь Кобзев
.
"Мы вынуждены ещё на неделю продлить каникулы для школьников Иркутска, Ангарского городского округа, Братска, Свирска, Усолья-Сибирского, Черемхово, Усть-Илимска и Жигаловского района, а также посёлков Новонукутский и Усть-Ордынский", - говорится в сообщении.
Кобзев добавил, что частным учебным заведениям на этих территориях также рекомендовано продлить каникулы до 14 ноября. Для студентов занятия будут проходить дистанционно.
Он подчеркнул, что к таким мерам пришлось прибегнуть из-за того, что ситуация с заболеваемостью в регионе не улучшается.
"С 1 ноября коронавирусом заболели 836 детей. Это очень большой прирост. На лечении находятся 3205 детей, из них 103 в стационарах", - рассказал губернатор.
Глава региона напомнил, чтобы родители проследили за тем, чтобы дети не тратили свободное время в походах по общественным местам, так как это сведет на нет пользу от принимаемых мер.
В пресс-службе правительства региона отметили, что работодателям рекомендовано предоставить одному из родителей ребенка-ученика начальных классов, каникулы которого продлены, возможность удаленной работы или отпуск.