https://ria.ru/20211107/kanikuly-1757924272.html

В Иркутской области продлили школьные каникулы из-за ситуации с COVID-19

В Иркутской области продлили школьные каникулы из-за ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 07.11.2021

В Иркутской области продлили школьные каникулы из-за ситуации с COVID-19

Школьные каникулы в Иркутской области будут продлены из-за эпидобстановки в регионе, сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор области Игорь Кобзев. РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T07:11

2021-11-07T07:11

2021-11-07T08:23

распространение коронавируса

общество

иркутская область

здоровье - общество

игорь кобзев

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Школьные каникулы в Иркутской области будут продлены из-за эпидобстановки в регионе, сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор области Игорь Кобзев.Кобзев добавил, что частным учебным заведениям на этих территориях также рекомендовано продлить каникулы до 14 ноября. Для студентов занятия будут проходить дистанционно.Он подчеркнул, что к таким мерам пришлось прибегнуть из-за того, что ситуация с заболеваемостью в регионе не улучшается."С 1 ноября коронавирусом заболели 836 детей. Это очень большой прирост. На лечении находятся 3205 детей, из них 103 в стационарах", - рассказал губернатор.Глава региона напомнил, чтобы родители проследили за тем, чтобы дети не тратили свободное время в походах по общественным местам, так как это сведет на нет пользу от принимаемых мер.В пресс-службе правительства региона отметили, что работодателям рекомендовано предоставить одному из родителей ребенка-ученика начальных классов, каникулы которого продлены, возможность удаленной работы или отпуск.

https://ria.ru/20211107/kamchatka-1757922874.html

иркутская область

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