https://ria.ru/20211107/kamchatka-1757922874.html
На Камчатке продлили действие системы QR-кодов
На Камчатке продлили действие системы QR-кодов - РИА Новости, 07.11.2021
На Камчатке продлили действие системы QR-кодов
Власти Камчатки продлили действие системы QR-кодов в регионе, а также вводят новые ограничения, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края. РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T05:56
2021-11-07T05:56
2021-11-07T05:56
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя - РИА Новости. Власти Камчатки продлили действие системы QR-кодов в регионе, а также вводят новые ограничения, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.Система QR-кодов начала действовать на Камчатке 30 октября для учреждений общепита, спорта и культуры. С 23 ноября она распространится на внутрирегиональные перевозки авиационным и автобусным транспортом.В пресс-службе уточнили, что система будет работать до конца ноября. Кроме того, продлевается запрет на заселение в гостиницы без документов, подтверждающих прохождение вакцинации либо медотвод."С 28 ноября 2021 года при заселении тем, у кого есть справка о медотводе, необходимо будет предоставить ПЦР-тест, полученный не ранее, чем за 72 часа до заселения в гостиницу", — уточнили в пресс-службе.Также с 7 ноября запрещена работа детских игровых комнат в торговых центрах.
https://ria.ru/20211106/qr-kody-1757888982.html
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общество, камчатский край, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
На Камчатке продлили действие системы QR-кодов
На Камчатке продлили действие системы QR-кодов до конца месяца
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя - РИА Новости.
Власти Камчатки продлили действие системы QR-кодов в регионе, а также вводят новые ограничения, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края
.
Система QR-кодов начала действовать на Камчатке 30 октября для учреждений общепита, спорта и культуры. С 23 ноября она распространится на внутрирегиональные перевозки авиационным и автобусным транспортом.
"На Камчатке из-за сложной эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции оперативным штабом принято решение о продлении действия системы QR-кодов для предприятий общественного питания и учреждений культуры", — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что система будет работать до конца ноября. Кроме того, продлевается запрет на заселение в гостиницы без документов, подтверждающих прохождение вакцинации либо медотвод.
"С 28 ноября 2021 года при заселении тем, у кого есть справка о медотводе, необходимо будет предоставить ПЦР-тест, полученный не ранее, чем за 72 часа до заселения в гостиницу", — уточнили в пресс-службе.
Также с 7 ноября запрещена работа детских игровых комнат в торговых центрах.