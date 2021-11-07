https://ria.ru/20211107/kamchatka-1757922874.html

На Камчатке продлили действие системы QR-кодов

На Камчатке продлили действие системы QR-кодов - РИА Новости, 07.11.2021

На Камчатке продлили действие системы QR-кодов

Власти Камчатки продлили действие системы QR-кодов в регионе, а также вводят новые ограничения, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края. РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T05:56

2021-11-07T05:56

2021-11-07T05:56

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камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя - РИА Новости. Власти Камчатки продлили действие системы QR-кодов в регионе, а также вводят новые ограничения, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.Система QR-кодов начала действовать на Камчатке 30 октября для учреждений общепита, спорта и культуры. С 23 ноября она распространится на внутрирегиональные перевозки авиационным и автобусным транспортом.В пресс-службе уточнили, что система будет работать до конца ноября. Кроме того, продлевается запрет на заселение в гостиницы без документов, подтверждающих прохождение вакцинации либо медотвод."С 28 ноября 2021 года при заселении тем, у кого есть справка о медотводе, необходимо будет предоставить ПЦР-тест, полученный не ранее, чем за 72 часа до заселения в гостиницу", — уточнили в пресс-службе.Также с 7 ноября запрещена работа детских игровых комнат в торговых центрах.

https://ria.ru/20211106/qr-kody-1757888982.html

камчатский край

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2021

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общество, камчатский край, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии