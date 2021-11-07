https://ria.ru/20211107/integratsiya-1757931510.html

Парламенты России и Белоруссии разработают "дорожную карту" интеграции

Парламенты России и Белоруссии разработают "дорожную карту" интеграции - РИА Новости, 07.11.2021

Парламенты России и Белоруссии разработают "дорожную карту" интеграции

Реализация договорённостей России и Белоруссии по интеграции требует тесного парламентского взаимодействия, выработки законодательных инициатив и "дорожной... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T09:59

2021-11-07T09:59

2021-11-07T09:59

союзное государство

политика

белоруссия

вячеслав володин

союзное государство

госдума рф

россия

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Реализация договорённостей России и Белоруссии по интеграции требует тесного парламентского взаимодействия, выработки законодательных инициатив и "дорожной карты" участия депутатов в этих процессах, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин."В рамках реализации намеченных отраслевых союзных программ парламентам России и Белоруссии предстоит проделать большую работу в части дальнейшей унификации законодательств двух стран", - написал Володин в своем Telegram-канале.Политик добавил, что при выполнении интеграционных задач потребуются "десятки законодательных решений", парламентариям важно выработать "дорожную карту"."На ближайшем заседании Парламентского Собрания необходимо обсудить совместные шаги по законодательному обеспечению решений президентов наших стран. Выработать "дорожную карту" участия депутатов в реализации интеграционных процессов", - отметил спикер Госдумы.Володин подчеркнул, что важно укреплять контакты между профильными комитетами Госдумы и Национальным собранием Белоруссии, использовать онлайн-форматы взаимодействия. Как добавил спикер, "с прошедшими выборами в Государственную Думу нам необходимо обновить депутацию в Парламентское собрание Союзного государства"."Все эти вопросы планируем поднять на заседании Совета Думы в понедельник. А также на предстоящей неделе обсудим их с нашими белорусскими коллегами", - констатировал Володин.

https://ria.ru/20210909/union-1749214561.html

https://ria.ru/20210909/integratsiya-1749142834.html

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политика, белоруссия, вячеслав володин, союзное государство, госдума рф, россия