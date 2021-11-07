https://ria.ru/20211107/draka-1757956401.html

"Забивают ногами". Новое видео жесткой драки в Домодедово

Появилось новое видео массовой драки в Подмосковье - РИА Новости, 07.11.2021

"Забивают ногами". Новое видео жесткой драки в Домодедово

В Сети появилось новое видео массовой драки в Домодедово. РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T16:39

2021-11-07T16:39

2021-11-07T16:39

происшествия

домодедово

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Сети появилось новое видео массовой драки в Домодедово.На кадрах видно, как несколько человек избивают ногами одного из участников потасовки.В настоящее время подмосковное управление МВД проводит проверку. Прокуратура Московской области взяла ее под свой контроль.

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2021

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Кадры уличной драки в подмосковном Домодедове Полиция установила и доставила в отделение пятерых наиболее активных участников драки в подмосковном Домодедове, других участников ищут. 2021-11-07T16:39 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, домодедово, видео