https://ria.ru/20211107/draka-1757956401.html
"Забивают ногами". Новое видео жесткой драки в Домодедово
Появилось новое видео массовой драки в Подмосковье - РИА Новости, 07.11.2021
"Забивают ногами". Новое видео жесткой драки в Домодедово
В Сети появилось новое видео массовой драки в Домодедово. РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T16:39
2021-11-07T16:39
2021-11-07T16:39
происшествия
домодедово
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Сети появилось новое видео массовой драки в Домодедово.На кадрах видно, как несколько человек избивают ногами одного из участников потасовки.В настоящее время подмосковное управление МВД проводит проверку. Прокуратура Московской области взяла ее под свой контроль.
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Кадры уличной драки в подмосковном Домодедове
Полиция установила и доставила в отделение пятерых наиболее активных участников драки в подмосковном Домодедове, других участников ищут.
2021-11-07T16:39
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, домодедово, видео
Появилось новое видео массовой драки в Подмосковье
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Сети появилось новое видео массовой драки в Домодедово.
2021-11-07T16:39
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PT0M35S
Появилось новое видео массовой драки в Подмосковье
Опубликовано новое видео драки в Домодедово с участием нескольких десятков человек