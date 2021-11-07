https://ria.ru/20211107/dozhd-1757923621.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 07.11.2021

Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Небольшой дождь ожидается в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 7, сообщается на сайте Гидрометцентра России. РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T06:44

2021-11-07T06:44

2021-11-07T06:44

общество

москва

гидрометцентр

россия

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Небольшой дождь ожидается в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 7, сообщается на сайте Гидрометцентра России.Согласно данным, в Москве и области днем 7 ноября ожидается 5-7 градусов тепла, облачно, небольшой дождь. Атмосферное давление составит примерно 742 миллиметра ртутного столба.В ночь на понедельник температура опустится до плюс 3 градусов.

https://ria.ru/20211105/teplo-1757767524.html

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2021

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общество, москва, гидрометцентр, россия