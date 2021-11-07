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Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 07.11.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
Небольшой дождь ожидается в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 7, сообщается на сайте Гидрометцентра России. РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T06:44
2021-11-07T06:44
2021-11-07T06:44
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Небольшой дождь ожидается в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 7, сообщается на сайте Гидрометцентра России.Согласно данным, в Москве и области днем 7 ноября ожидается 5-7 градусов тепла, облачно, небольшой дождь. Атмосферное давление составит примерно 742 миллиметра ртутного столба.В ночь на понедельник температура опустится до плюс 3 градусов.
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общество, москва, гидрометцентр, россия
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
В Москве в воскресенье ожидается небольшой дождь, воздух прогреется до семи градусов тепла