https://ria.ru/20211107/chukotka-1757932717.html

На Чукотке завели дело после гибели женщины и двух детей при пожаре

На Чукотке завели дело после гибели женщины и двух детей при пожаре - РИА Новости, 07.11.2021

На Чукотке завели дело после гибели женщины и двух детей при пожаре

Уголовное дело возбуждено после пожара в селе Нунлигран на Чукотке, где погибли женщина и двое ее детей, сообщает СУ СК по Чукотскому автономному округу. РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T10:16

2021-11-07T10:16

2021-11-07T10:16

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

чукотка

жилье

чукотский автономный округ

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после пожара в селе Нунлигран на Чукотке, где погибли женщина и двое ее детей, сообщает СУ СК по Чукотскому автономному округу.Ранее прокуратура региона информировала, что пожар в квартире жилого дома произошел 6 ноября, причина пожара устанавливается, надзорное ведомство проверяет работу органов и учреждений системы профилактики.СК уточняет, что погибшей женщине было 25 лет, ее детям – один год и 5 лет.Прокуратура Чукотского автономного округа добавляет, что в селе Нунлигран работает исполняющий обязанности прокурора Провиденского района Александр Поздняк.

https://ria.ru/20211106/ekaterinburg-1757873414.html

чукотка

чукотский автономный округ

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), чукотка, жилье, чукотский автономный округ