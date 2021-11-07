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На Чукотке завели дело после гибели женщины и двух детей при пожаре
На Чукотке завели дело после гибели женщины и двух детей при пожаре - РИА Новости, 07.11.2021
На Чукотке завели дело после гибели женщины и двух детей при пожаре
Уголовное дело возбуждено после пожара в селе Нунлигран на Чукотке, где погибли женщина и двое ее детей, сообщает СУ СК по Чукотскому автономному округу. РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T10:16
2021-11-07T10:16
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
чукотка
жилье
чукотский автономный округ
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после пожара в селе Нунлигран на Чукотке, где погибли женщина и двое ее детей, сообщает СУ СК по Чукотскому автономному округу.Ранее прокуратура региона информировала, что пожар в квартире жилого дома произошел 6 ноября, причина пожара устанавливается, надзорное ведомство проверяет работу органов и учреждений системы профилактики.СК уточняет, что погибшей женщине было 25 лет, ее детям – один год и 5 лет.Прокуратура Чукотского автономного округа добавляет, что в селе Нунлигран работает исполняющий обязанности прокурора Провиденского района Александр Поздняк.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), чукотка, жилье, чукотский автономный округ
10:16 07.11.2021
 
На Чукотке завели дело после гибели женщины и двух детей при пожаре

Уголовное дело завели после гибели женщины и двух детей при пожаре на Чукотке

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТехника МЧС РФ
Техника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после пожара в селе Нунлигран на Чукотке, где погибли женщина и двое ее детей, сообщает СУ СК по Чукотскому автономному округу.
Ранее прокуратура региона информировала, что пожар в квартире жилого дома произошел 6 ноября, причина пожара устанавливается, надзорное ведомство проверяет работу органов и учреждений системы профилактики.

"Иультинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Чукотскому автономному округу по факту гибели во время пожара в селе Нунлигран Провиденского городского округа двух малолетних детей, а также их матери возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.

СК уточняет, что погибшей женщине было 25 лет, ее детям – один год и 5 лет.
Прокуратура Чукотского автономного округа добавляет, что в селе Нунлигран работает исполняющий обязанности прокурора Провиденского района Александр Поздняк.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)ЧукоткаЖильеЧукотский автономный округ
 
 
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