В Минске резко отреагировали на полеты западной авиации вблизи границы
В Минске назвали ненормальным явлением участившиеся полеты западной авиации вблизи границы
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МИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО вооруженных сил Белоруссии Анатолий Булавко заявил об участившихся полетах западной разведывательной авиации у белорусской госграницы.
Накануне командующий ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб заявил, что Белоруссия наблюдает значительное увеличение интенсивности полетов боевой и разведывательной иностранной авиации у своих границ. В этой связи республика усилила состав дежурных сил по ПВО зенитных ракетных соединений и воинских частей. Ранее власти Белоруссии неоднократно высказывали обеспокоенность в связи с активизацией блока НАТО у западных границ страны, ростом его группировки и числа военных учений.
"Та ситуация, которая складывается вблизи наших государственных границ, ненормальная. И какими бы лозунгами это ни прикрывалось, она все равно остается ненормальной", - сказал Булавко в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.
Он рассказал, что "буквально за последних два месяца полеты разведывательной авиации на сопредельной (с Белоруссией – ред.) территории совершались более 200 раз". "Эти полеты обеспечивают контроль над воздушным пространством над нашей страной, над радиоэлектронной аппаратурой в течение фактически 24 часов в сутки. Возникает вопрос: это что - оборона? Вдоль границы существует 15-километровая зона, в которую авиация без крайней необходимости залетать не должна. За последний месяц более 100 раз в эту 15-километровую зону на сопредельной территории у нашей границы залетала авиация", - сказал Булавко.
Он обратил внимание, что в начале 2020 года и в 2019 году количество таких полетов измерялось "буквально несколькими десятками" и сопредельные государства информировали о таких полетах белорусскую сторону, что было "нормальной практикой". "Но нынешнее количество полетов в непосредственной близости от нашей госграницы является определенным перебором", - констатировал Булавко.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко не раз обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".