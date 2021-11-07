https://ria.ru/20211107/bayden-1757961988.html
Скандал в Вашингтоне. Американцев оскорбила насмешка Байдена над их интеллектом
Американцев оскорбила "насмешка" Байдена над их интеллектом - РИА Новости, 07.11.2021
Скандал в Вашингтоне. Американцев оскорбила насмешка Байдена над их интеллектом
Журналисты FOX News и некоторые телезрители увидели в речи президента США Джо Байдена попытку принизить их умственные способности. РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T17:53
2021-11-07T17:53
2021-11-07T19:28
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Журналисты FOX News и некоторые телезрители увидели в речи президента США Джо Байдена попытку принизить их умственные способности.Высказывание главы государства прозвучало на пресс-конференции, когда он отвечал на вопрос репортера. Байден предположил, что рядовые американцы обеспокоены повышением цен в магазинах, потому что не могут объяснить, с чем связан рост."Если бы мы все собрались вместе пообедать и я бы сказал: "Давайте попросим того, кто сидит за соседним столиком, неважно, в каком ресторане мы находимся, объяснить нам цепочку поставок". Как вы думаете, люди поймут, о чем мы говорим?" — заявил глава Белого дома.Он добавил, что в США живут "умные люди", но они "никогда не сталкивались ни с чем подобным", поэтому не понимают того, что происходит с мировой цепью поставок. Байден также отметил, что "не видел ни одного репортера, который бы смог хорошо объяснить эту тему".После этого журналисты Fox News выпустили статью с заголовком "Байден, кажется, насмехается над американцами". Пользователи новостного сайта выразили негодование в комментариях."Он в чем-то прав. Это ведь мы посадили его в Белый дом", — написал с иронией комментатор под ником WCSHEARON."Конечно, над нами издеваются! Вся партия демократов считает, что американский народ недостаточно умен, чтобы принимать собственные решения", — ответил stella6340."Знает ли кто-нибудь в его администрации, как работает цепочка поставок? И если она сломана, знает ли кто-нибудь, как ее починить?" — спросил пользователь под именем Leo."Я преподаю в школе экономику, если в Белом доме считают, что логистика слишком сложна для понимания, пусть свяжутся", — пошутил один из комментаторов.В материалах американских СМИ утверждалось, что пандемия привела к нарушению цепи поставок, из-за чего в США возник дефицит некоторой продукции, а цены на целый ряд сырьевых товаров резко подскочили. При этом оппоненты Байдена винят во всем его экономическую политику. Многие из них публикуют в соцсетях фотографии пустых полок в магазинах, сопровождая это хештегом с обвинениями в адрес президента.
https://ria.ru/20211101/bayden-1757282747.html
https://ria.ru/20210821/bayden-1746681837.html
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в мире, сша, джо байден
17:53 07.11.2021 (обновлено: 19:28 07.11.2021)
Американцев оскорбила "насмешка" Байдена над их интеллектом
Пользователи сайта Fox News оскорбились словами Байдена об их познаниях в экономике
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости.
Журналисты FOX News
и некоторые телезрители увидели в речи президента США Джо Байдена
попытку принизить их умственные способности.
Высказывание главы государства прозвучало на пресс-конференции, когда он отвечал на вопрос репортера. Байден предположил, что рядовые американцы обеспокоены повышением цен в магазинах, потому что не могут объяснить, с чем связан рост.
"Если бы мы все собрались вместе пообедать и я бы сказал: "Давайте попросим того, кто сидит за соседним столиком, неважно, в каком ресторане мы находимся, объяснить нам цепочку поставок". Как вы думаете, люди поймут, о чем мы говорим?" — заявил глава Белого дома.
Он добавил, что в США живут "умные люди", но они "никогда не сталкивались ни с чем подобным", поэтому не понимают того, что происходит с мировой цепью поставок. Байден также отметил, что "не видел ни одного репортера, который бы смог хорошо объяснить эту тему".
После этого журналисты Fox News выпустили статью с заголовком "Байден, кажется, насмехается над американцами". Пользователи новостного сайта выразили негодование в комментариях.
"Он в чем-то прав. Это ведь мы посадили его в Белый дом", — написал с иронией комментатор под ником WCSHEARON.
"Конечно, над нами издеваются! Вся партия демократов считает, что американский народ недостаточно умен, чтобы принимать собственные решения", — ответил stella6340.
"Если Байден не понимает или не может сформулировать, что такое "цепочка поставок", это не значит, что другие не понимают", — возмутился пользователь Mark3333.
"Знает ли кто-нибудь в его администрации, как работает цепочка поставок? И если она сломана, знает ли кто-нибудь, как ее починить?" — спросил пользователь под именем Leo.
"Я преподаю в школе экономику, если в Белом доме считают, что логистика слишком сложна для понимания, пусть свяжутся", — пошутил один из комментаторов.
В материалах американских СМИ утверждалось, что пандемия привела к нарушению цепи поставок, из-за чего в США возник дефицит некоторой продукции, а цены на целый ряд сырьевых товаров резко подскочили. При этом оппоненты Байдена винят во всем его экономическую политику. Многие из них публикуют в соцсетях фотографии пустых полок в магазинах, сопровождая это хештегом с обвинениями в адрес президента.