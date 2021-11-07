https://ria.ru/20211107/bashkiriya-1757958468.html

В Башкирии столкнулись два автомобиля, есть погибший и пострадавшие

В Башкирии столкнулись два автомобиля, есть погибший и пострадавшие - РИА Новости, 07.11.2021

В Башкирии столкнулись два автомобиля, есть погибший и пострадавшие

Один человек погиб и еще шестеро пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Башкирии, среди раненых есть двое детей, сообщили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T17:06

2021-11-07T17:06

2021-11-07T17:06

происшествия

авто

республика башкортостан

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УФА, 7 ноя – РИА Новости. Один человек погиб и еще шестеро пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Башкирии, среди раненых есть двое детей, сообщили в ГУМЧС по региону.По данным ведомства, два легковых автомобиля столкнулись на автодороге "Дюртюли-Москово" вблизи села Москово Дюртюлинского района республики.Отмечается, что на дороге затруднений движения нет, обстоятельства произошедшего уточняются.

https://ria.ru/20211107/meksika-1757919216.html

республика башкортостан

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происшествия, авто, республика башкортостан