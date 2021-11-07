https://ria.ru/20211107/bashkiriya-1757958468.html
В Башкирии столкнулись два автомобиля, есть погибший и пострадавшие
В Башкирии столкнулись два автомобиля, есть погибший и пострадавшие - РИА Новости, 07.11.2021
В Башкирии столкнулись два автомобиля, есть погибший и пострадавшие
Один человек погиб и еще шестеро пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Башкирии, среди раненых есть двое детей, сообщили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T17:06
2021-11-07T17:06
2021-11-07T17:06
происшествия
авто
республика башкортостан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147995/09/1479950935_0:28:3247:1854_1920x0_80_0_0_0cfc653aaa5f9a343c9b8add463ffbc7.jpg
УФА, 7 ноя – РИА Новости. Один человек погиб и еще шестеро пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Башкирии, среди раненых есть двое детей, сообщили в ГУМЧС по региону.По данным ведомства, два легковых автомобиля столкнулись на автодороге "Дюртюли-Москово" вблизи села Москово Дюртюлинского района республики.Отмечается, что на дороге затруднений движения нет, обстоятельства произошедшего уточняются.
https://ria.ru/20211107/meksika-1757919216.html
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147995/09/1479950935_259:0:2988:2047_1920x0_80_0_0_01813f4da0c196958b853a68d17a3e8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, республика башкортостан
В Башкирии столкнулись два автомобиля, есть погибший и пострадавшие
В Башкирии столкнулись два легковых автомобиля, один человек погиб и шестеро пострадали