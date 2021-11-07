https://ria.ru/20211107/balashikha-1757946674.html

В Балашихе между рабочими, чинившими лифт, и жильцами произошел конфликт

В Балашихе между рабочими, чинившими лифт, и жильцами произошел конфликт - РИА Новости, 07.11.2021

В Балашихе между рабочими, чинившими лифт, и жильцами произошел конфликт

В подмосковной Балашихе произошел конфликт со стрельбой между ремонтниками, чинившими лифт, и жильцами дома, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области. РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T14:05

2021-11-07T14:05

2021-11-07T16:32

происшествия

московская область (подмосковье)

балашиха

россия

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В подмосковной Балашихе произошел конфликт со стрельбой между ремонтниками, чинившими лифт, и жильцами дома, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области."В ходе конфликта одним из участников был произведен выстрел предположительно из травматического пистолета. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса ("Хулиганство"), — добавили в ведомстве.За хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, может грозить лишение свободы до семи лет.

https://ria.ru/20211017/strelba-1754943769.html

московская область (подмосковье)

балашиха

россия

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2021

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Драка между лифтерами и жильцами дома в Балашихе. Видео с камеры наблюдения Уголовное дело возбудили после конфликта со стрельбой в городе Балашиха Московской области. Драка произошла между рабочими, ремонтировавшими лифт, и жильцами дома. 2021-11-07T14:05 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), балашиха, россия