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В Балашихе между рабочими, чинившими лифт, и жильцами произошел конфликт
В Балашихе между рабочими, чинившими лифт, и жильцами произошел конфликт - РИА Новости, 07.11.2021
В Балашихе между рабочими, чинившими лифт, и жильцами произошел конфликт
В подмосковной Балашихе произошел конфликт со стрельбой между ремонтниками, чинившими лифт, и жильцами дома, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области. РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T14:05
2021-11-07T14:05
2021-11-07T16:32
происшествия
московская область (подмосковье)
балашиха
россия
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В подмосковной Балашихе произошел конфликт со стрельбой между ремонтниками, чинившими лифт, и жильцами дома, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области."В ходе конфликта одним из участников был произведен выстрел предположительно из травматического пистолета. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса ("Хулиганство"), — добавили в ведомстве.За хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, может грозить лишение свободы до семи лет.
https://ria.ru/20211017/strelba-1754943769.html
московская область (подмосковье)
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Драка между лифтерами и жильцами дома в Балашихе. Видео с камеры наблюдения
Уголовное дело возбудили после конфликта со стрельбой в городе Балашиха Московской области. Драка произошла между рабочими, ремонтировавшими лифт, и жильцами дома.
2021-11-07T14:05
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происшествия, московская область (подмосковье), балашиха, россия
14:05 07.11.2021 (обновлено: 16:32 07.11.2021)
В Балашихе между рабочими, чинившими лифт, и жильцами произошел конфликт
В Балашихе возбудили дело после конфликта со стрельбой в подъезде одного из домов