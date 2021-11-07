https://ria.ru/20211107/afganistan-1757940240.html

Источник: при взрывах в Джелалабаде погибли не менее трех человек

Источник: при взрывах в Джелалабаде погибли не менее трех человек - РИА Новости, 07.11.2021

Источник: при взрывах в Джелалабаде погибли не менее трех человек

По меньшей мере три человека погибли, еще несколько пострадали в результате двух взрывов в столице провинции Нангархар городе Джелалабад на востоке Афганистана. РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T12:10

2021-11-07T12:10

2021-11-07T12:10

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КАБУЛ, 7 ноя - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, еще несколько пострадали в результате двух взрывов в столице провинции Нангархар городе Джелалабад на востоке Афганистана.По словам очевидца, в воскресенье прогремели два взрыва во втором районе Джелалабада, затем послышалась стрельба. Источник в медицинских кругах сообщил РИА Новости, что "три тела были доставлены в больницу после взрывов"."Талибан"* пока официально не прокомментировал произошедшее.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Запрещенная в России террористическая организация

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в мире, талибан, афганистан, джелалабад