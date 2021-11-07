Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211107/afganistan-1757940240.html
Источник: при взрывах в Джелалабаде погибли не менее трех человек
Источник: при взрывах в Джелалабаде погибли не менее трех человек - РИА Новости, 07.11.2021
Источник: при взрывах в Джелалабаде погибли не менее трех человек
По меньшей мере три человека погибли, еще несколько пострадали в результате двух взрывов в столице провинции Нангархар городе Джелалабад на востоке Афганистана. РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T12:10
2021-11-07T12:10
в мире
талибан
афганистан
джелалабад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102427/27/1024272709_0:141:2000:1267_1920x0_80_0_0_723dbcfd6a166922ef94e02dbc280847.jpg
КАБУЛ, 7 ноя - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, еще несколько пострадали в результате двух взрывов в столице провинции Нангархар городе Джелалабад на востоке Афганистана.По словам очевидца, в воскресенье прогремели два взрыва во втором районе Джелалабада, затем послышалась стрельба. Источник в медицинских кругах сообщил РИА Новости, что "три тела были доставлены в больницу после взрывов"."Талибан"* пока официально не прокомментировал произошедшее.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20211106/afganistan-1757884464.html
афганистан
джелалабад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102427/27/1024272709_93:0:1871:1333_1920x0_80_0_0_c48d8eaf13bfe560da025d7ec6eed734.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, талибан, афганистан, джелалабад
12:10 07.11.2021
 
Источник: при взрывах в Джелалабаде погибли не менее трех человек

Источник: не менее трех человек погибли в двух взрывах в афганском Джелалабаде

© AP Photo / Rahmat GulАфганская полиция
Афганская полиция - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 7 ноя - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, еще несколько пострадали в результате двух взрывов в столице провинции Нангархар городе Джелалабад на востоке Афганистана.
По словам очевидца, в воскресенье прогремели два взрыва во втором районе Джелалабада, затем послышалась стрельба. Источник в медицинских кругах сообщил РИА Новости, что "три тела были доставлены в больницу после взрывов".
"Талибан"* пока официально не прокомментировал произошедшее.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Запрещенная в России террористическая организация
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
6 ноября, 16:36Захват власти в Афганистане талибами
Талибы задержали двух подозреваемых в убийстве правозащитниц
 
В миреТалибанАфганистанДжелалабад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:28Роспотребнадзор объяснил, как изменились самые частые симптомы COVID-19
03:24Назван оптимальный день для запуска российской станции к Луне
03:21"Предательство!" В Раде возмутились словами генерала Армии США о России
03:19Кинолог рассказал, как защитить собаку от догхантеров
03:15Автомобилистам напомнили о правилах вождения в темное время суток
03:13Греф рассказал, как защитить сбережения от инфляции
03:10Гендиректор МХАТа хочет провести масштабное сокращение нетворческого штата
03:00Для уплаты налогов на недвижимость осталось меньше месяца
02:35Врач рассказала, почему нельзя пить горячий чай
02:29Захарова объяснила, как США могут наладить отношения с Россией
02:15Гражданам раскрыли секреты борьбы с рекламой по телефону
02:15Пульмонолог рассказал, с какими болезнями COVID создает "атомную бомбу"
02:10На Украине испугались "уничтожающей" реакции России на агрессию в Донбассе
02:07Зеленский обвинил СССР в жестокости из-за освобождения Киева от нацистов
02:06Греф оценил риск возникновения нового мирового кризиса
01:57Захарова рассказала об "очередной химере" Запада
01:40Названы лидеры среди регионов России по доступности аренды жилья
01:29Гинцбург рассказал, сколько антител полностью защищают от "дельта"-штамма
01:24Захарова: участники "нормандского формата" не реагируют на призывы Москвы
01:15Аналитик спрогнозировал “валютные сюрпризы” к Новому году
Лента новостейМолния
Роспотребнадзор объяснил, как изменились самые частые симптомы COVID-19Назван оптимальный день для запуска российской станции к Луне"Предательство!" В Раде возмутились словами генерала Армии США о РоссииКинолог рассказал, как защитить собаку от догхантеровАвтомобилистам напомнили о правилах вождения в темное время сутокГреф рассказал, как защитить сбережения от инфляцииГендиректор МХАТа хочет провести масштабное сокращение нетворческого штатаДля уплаты налогов на недвижимость осталось меньше месяцаВрач рассказала, почему нельзя пить горячий чайЗахарова объяснила, как США могут наладить отношения с РоссиейГражданам раскрыли секреты борьбы с рекламой по телефонуПульмонолог рассказал, с какими болезнями COVID создает "атомную бомбу"На Украине испугались "уничтожающей" реакции России на агрессию в ДонбассеЗеленский обвинил СССР в жестокости из-за освобождения Киева от нацистовГреф оценил риск возникновения нового мирового кризисаЗахарова рассказала об "очередной химере" ЗападаНазваны лидеры среди регионов России по доступности аренды жильяГинцбург рассказал, сколько антител полностью защищают от "дельта"-штаммаЗахарова: участники "нормандского формата" не реагируют на призывы МосквыАналитик спрогнозировал “валютные сюрпризы” к Новому году