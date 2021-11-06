12:58 06.11.2021 (обновлено: 13:05 06.11.2021)
Власти Женевы разыграют поездку на танке среди привившихся от COVID-19
Власти Женевы разыграют поездку на танке среди привившихся с 8 по 14 ноября от COVID-19
ЖЕНЕВА, 6 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Власти Женевы предложили поучаствовать в розыгрыше посещения правительственного бомбоубежища и поездки на танке в женевском аэропорту тем, кто с 8 по 14 ноября получит первую дозу вакцины от COVID-19, говорится в заявлении правительства кантона Женевы.
Швейцария с 8 по 14 ноября проводит национальную неделю иммунизации, в рамках которой планируется информировать население о пользе вакцины от COVID-19 и призвать тех, кто до сих пор сомневался, поставить себе первый укол. Власти потратят на эти цели 96 миллионов франков.
"Каждый, кто получит свою первую дозу во время Национальной недели иммунизации, может, если пожелает, принять участие в розыгрыше уникальных моментов Женевы. К примеру, посещение с заместителем председателя Государственного совета правительственного бомбоубежища, расположенного в старом городе, экскурсия по озеру с навигационной полицией, спуск на спецоборудовании с высотного здания с бригадой общественной безопасности, катание на танке "Пиранья" по взлетно-посадочной полосе аэропорта Женевы или выставка бригады собак", - говорится в сообщении на сайте правительства кантона Женевы.
В настоящее время уровень заражения COVID-19 в Швейцарии вновь увеличивается. Заболеваемость в целом за последнюю неделю выросла почти на 30% по сравнению с предыдущей неделей. В среднем в сутки регистрируется около 1,7 тысячи новых случаев. Также на 20% выросло число госпитализаций.