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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211106/zheneva-1757871311.html
Власти Женевы разыграют поездку на танке среди привившихся от COVID-19
Власти Женевы разыграют поездку на танке среди привившихся от COVID-19 - РИА Новости, 06.11.2021
Власти Женевы разыграют поездку на танке среди привившихся от COVID-19
Власти Женевы предложили поучаствовать в розыгрыше посещения правительственного бомбоубежища и поездки на танке в женевском аэропорту тем, кто с 8 по 14 ноября... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T12:58
2021-11-06T13:05
распространение коронавируса
в мире
швейцария
женева (город)
здоровье - общество
женева (кантон)
коронавирус covid-19
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ЖЕНЕВА, 6 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Власти Женевы предложили поучаствовать в розыгрыше посещения правительственного бомбоубежища и поездки на танке в женевском аэропорту тем, кто с 8 по 14 ноября получит первую дозу вакцины от COVID-19, говорится в заявлении правительства кантона Женевы.Швейцария с 8 по 14 ноября проводит национальную неделю иммунизации, в рамках которой планируется информировать население о пользе вакцины от COVID-19 и призвать тех, кто до сих пор сомневался, поставить себе первый укол. Власти потратят на эти цели 96 миллионов франков.В настоящее время уровень заражения COVID-19 в Швейцарии вновь увеличивается. Заболеваемость в целом за последнюю неделю выросла почти на 30% по сравнению с предыдущей неделей. В среднем в сутки регистрируется около 1,7 тысячи новых случаев. Также на 20% выросло число госпитализаций.
https://ria.ru/20211005/lotereya-1753195484.html
швейцария
женева (город)
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в мире, швейцария, женева (город), здоровье - общество, женева (кантон), коронавирус covid-19
12:58 06.11.2021 (обновлено: 13:05 06.11.2021)
 
Власти Женевы разыграют поездку на танке среди привившихся от COVID-19

Власти Женевы разыграют поездку на танке среди привившихся с 8 по 14 ноября от COVID-19

CC BY 2.0 / Irish Defence Forces / Бронемашина MOWAG Piranha
Бронемашина MOWAG Piranha - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
CC BY 2.0 / Irish Defence Forces /
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ЖЕНЕВА, 6 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Власти Женевы предложили поучаствовать в розыгрыше посещения правительственного бомбоубежища и поездки на танке в женевском аэропорту тем, кто с 8 по 14 ноября получит первую дозу вакцины от COVID-19, говорится в заявлении правительства кантона Женевы.
Швейцария с 8 по 14 ноября проводит национальную неделю иммунизации, в рамках которой планируется информировать население о пользе вакцины от COVID-19 и призвать тех, кто до сих пор сомневался, поставить себе первый укол. Власти потратят на эти цели 96 миллионов франков.
"Каждый, кто получит свою первую дозу во время Национальной недели иммунизации, может, если пожелает, принять участие в розыгрыше уникальных моментов Женевы. К примеру, посещение с заместителем председателя Государственного совета правительственного бомбоубежища, расположенного в старом городе, экскурсия по озеру с навигационной полицией, спуск на спецоборудовании с высотного здания с бригадой общественной безопасности, катание на танке "Пиранья" по взлетно-посадочной полосе аэропорта Женевы или выставка бригады собак", - говорится в сообщении на сайте правительства кантона Женевы.
В настоящее время уровень заражения COVID-19 в Швейцарии вновь увеличивается. Заболеваемость в целом за последнюю неделю выросла почти на 30% по сравнению с предыдущей неделей. В среднем в сутки регистрируется около 1,7 тысячи новых случаев. Также на 20% выросло число госпитализаций.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 15:50Распространение коронавируса
Голикова рассказала о лотереях для вакцинированных от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВ миреШвейцарияЖенева (город)Здоровье - ОбществоЖенева (кантон)Коронавирус COVID-19
 
 
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