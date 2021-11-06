https://ria.ru/20211106/zheneva-1757871311.html

Власти Женевы разыграют поездку на танке среди привившихся от COVID-19

Власти Женевы разыграют поездку на танке среди привившихся от COVID-19 - РИА Новости, 06.11.2021

Власти Женевы разыграют поездку на танке среди привившихся от COVID-19

Власти Женевы предложили поучаствовать в розыгрыше посещения правительственного бомбоубежища и поездки на танке в женевском аэропорту тем, кто с 8 по 14 ноября... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T12:58

2021-11-06T12:58

2021-11-06T13:05

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ЖЕНЕВА, 6 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Власти Женевы предложили поучаствовать в розыгрыше посещения правительственного бомбоубежища и поездки на танке в женевском аэропорту тем, кто с 8 по 14 ноября получит первую дозу вакцины от COVID-19, говорится в заявлении правительства кантона Женевы.Швейцария с 8 по 14 ноября проводит национальную неделю иммунизации, в рамках которой планируется информировать население о пользе вакцины от COVID-19 и призвать тех, кто до сих пор сомневался, поставить себе первый укол. Власти потратят на эти цели 96 миллионов франков.В настоящее время уровень заражения COVID-19 в Швейцарии вновь увеличивается. Заболеваемость в целом за последнюю неделю выросла почти на 30% по сравнению с предыдущей неделей. В среднем в сутки регистрируется около 1,7 тысячи новых случаев. Также на 20% выросло число госпитализаций.

https://ria.ru/20211005/lotereya-1753195484.html

швейцария

женева (город)

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в мире, швейцария, женева (город), здоровье - общество, женева (кантон), коронавирус covid-19