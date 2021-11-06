https://ria.ru/20211106/zemletryasenie-1757889124.html
У побережья Индонезии произошло землетрясение
У побережья Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 06.11.2021
У побережья Индонезии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Индонезии, сообщает Европейский сейсмологический центр (ESMC). РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T18:00
2021-11-06T18:00
2021-11-06T18:07
в мире
землетрясение
индонезия
манадо
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Индонезии, сообщает Европейский сейсмологический центр (ESMC).Землетрясение было зафиксировано в 14.37 по времени UTC (17.37 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 204 километрах к югу от города Манадо. Очаг залегал на глубине 86 километров.По данным Геологической службы США (USGS), магнитуда землетрясения составляла 5,9, а очаг залегал на глубине 45,5 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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в мире, землетрясение, индонезия, манадо
18:00 06.11.2021 (обновлено: 18:07 06.11.2021)
У побережья Индонезии произошло землетрясение
У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла