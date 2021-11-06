06:16 06.11.2021 (обновлено: 07:26 06.11.2021)
Многие из пожелавших уволиться в ЕАО медработников забрали заявления
Многие из решивших уволиться сотрудников скорой помощи в ЕАО забрали заявления
ХАБАРОВСК, 6 ноя - РИА Новости. Многие сотрудники бригад скорой медицинской помощи в Еврейской автономной области (ЕАО), ранее решившие уйти с работы из-за нежелания прививаться от COVID-19, забрали заявления об увольнении, сообщила РИА Новости представитель департамента информационной политики губернатора и правительства региона.
Ранее стало известно, что коллективы скорой помощи в городе Облучье и селе Пашково написал заявления на увольнение после того, как Роспотребнадзор предписал провести вакцинацию в два этапа — до 15 ноября и до 15 декабря. Работники скорой, прокуратура и главврач cтанции скорой помощи ЕАО сообщали о 27 сотрудниках, решивших уволиться, среди которых фельдшеры, медсестры, водители и уборщицы.
В пресс-службе губернатора ЕАО привели другую цифру — 26 человек.
"Многие (из них) позабирали заявления (об увольнении), но не все", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что в регион для решения проблемы прилетал руководитель отдела скорой медицинской помощи первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Минздрава России Вадим Теплов.
"Мы сегодня встретились с сотрудниками станции скорой помощи в Облученском районе и конструктивно поговорили. Мы увидели, что коллеги устали, поскольку нагрузка на скорую помощь всегда большая... а в связи с пандемией эта нагрузка стала просто запредельной. Есть ощущение, что просто в какой-то момент возникло недопонимание, поэтому мы очень подробно ответили на все вопросы, которые нам задавали... Надеемся, что недопонимание, которое привело к такой эмоциональной реакции, может быть устранено", - сказал Теплов.
Ранее ситуацию прокомментировал президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Он отметил, что "не оказывать медицинскую помощь пациентам и ставить их под удар — это преступление", и добавил, что есть иные формы выражения несогласия.