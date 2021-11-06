https://ria.ru/20211106/zayavleniya-1757849530.html

Многие из пожелавших уволиться в ЕАО медработников забрали заявления

Многие из пожелавших уволиться в ЕАО медработников забрали заявления - РИА Новости, 06.11.2021

Многие из пожелавших уволиться в ЕАО медработников забрали заявления

Многие сотрудники бригад скорой медицинской помощи в Еврейской автономной области (ЕАО), ранее решившие уйти с работы из-за нежелания прививаться от COVID-19,... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T06:16

2021-11-06T06:16

2021-11-06T07:26

распространение коронавируса

общество

еврейская автономная область

национальная медицинская палата

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ХАБАРОВСК, 6 ноя - РИА Новости. Многие сотрудники бригад скорой медицинской помощи в Еврейской автономной области (ЕАО), ранее решившие уйти с работы из-за нежелания прививаться от COVID-19, забрали заявления об увольнении, сообщила РИА Новости представитель департамента информационной политики губернатора и правительства региона.Ранее стало известно, что коллективы скорой помощи в городе Облучье и селе Пашково написал заявления на увольнение после того, как Роспотребнадзор предписал провести вакцинацию в два этапа — до 15 ноября и до 15 декабря. Работники скорой, прокуратура и главврач cтанции скорой помощи ЕАО сообщали о 27 сотрудниках, решивших уволиться, среди которых фельдшеры, медсестры, водители и уборщицы. В пресс-службе губернатора ЕАО привели другую цифру — 26 человек.Она отметила, что в регион для решения проблемы прилетал руководитель отдела скорой медицинской помощи первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Минздрава России Вадим Теплов."Мы сегодня встретились с сотрудниками станции скорой помощи в Облученском районе и конструктивно поговорили. Мы увидели, что коллеги устали, поскольку нагрузка на скорую помощь всегда большая... а в связи с пандемией эта нагрузка стала просто запредельной. Есть ощущение, что просто в какой-то момент возникло недопонимание, поэтому мы очень подробно ответили на все вопросы, которые нам задавали... Надеемся, что недопонимание, которое привело к такой эмоциональной реакции, может быть устранено", - сказал Теплов.Ранее ситуацию прокомментировал президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Он отметил, что "не оказывать медицинскую помощь пациентам и ставить их под удар — это преступление", и добавил, что есть иные формы выражения несогласия.

https://ria.ru/20211105/myasnikov-1757808694.html

https://ria.ru/20211105/roshal-1757805302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, еврейская автономная область, национальная медицинская палата, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии