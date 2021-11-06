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Многие из пожелавших уволиться в ЕАО медработников забрали заявления
Многие из пожелавших уволиться в ЕАО медработников забрали заявления - РИА Новости, 06.11.2021
Многие из пожелавших уволиться в ЕАО медработников забрали заявления
Многие сотрудники бригад скорой медицинской помощи в Еврейской автономной области (ЕАО), ранее решившие уйти с работы из-за нежелания прививаться от COVID-19,... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T06:16
2021-11-06T07:26
распространение коронавируса
общество
еврейская автономная область
национальная медицинская палата
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус в россии
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ХАБАРОВСК, 6 ноя - РИА Новости. Многие сотрудники бригад скорой медицинской помощи в Еврейской автономной области (ЕАО), ранее решившие уйти с работы из-за нежелания прививаться от COVID-19, забрали заявления об увольнении, сообщила РИА Новости представитель департамента информационной политики губернатора и правительства региона.Ранее стало известно, что коллективы скорой помощи в городе Облучье и селе Пашково написал заявления на увольнение после того, как Роспотребнадзор предписал провести вакцинацию в два этапа — до 15 ноября и до 15 декабря. Работники скорой, прокуратура и главврач cтанции скорой помощи ЕАО сообщали о 27 сотрудниках, решивших уволиться, среди которых фельдшеры, медсестры, водители и уборщицы. В пресс-службе губернатора ЕАО привели другую цифру — 26 человек.Она отметила, что в регион для решения проблемы прилетал руководитель отдела скорой медицинской помощи первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Минздрава России Вадим Теплов."Мы сегодня встретились с сотрудниками станции скорой помощи в Облученском районе и конструктивно поговорили. Мы увидели, что коллеги устали, поскольку нагрузка на скорую помощь всегда большая... а в связи с пандемией эта нагрузка стала просто запредельной. Есть ощущение, что просто в какой-то момент возникло недопонимание, поэтому мы очень подробно ответили на все вопросы, которые нам задавали... Надеемся, что недопонимание, которое привело к такой эмоциональной реакции, может быть устранено", - сказал Теплов.Ранее ситуацию прокомментировал президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Он отметил, что "не оказывать медицинскую помощь пациентам и ставить их под удар — это преступление", и добавил, что есть иные формы выражения несогласия.
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общество, еврейская автономная область, национальная медицинская палата, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии
06:16 06.11.2021 (обновлено: 07:26 06.11.2021)
 
Многие из пожелавших уволиться в ЕАО медработников забрали заявления

Многие из решивших уволиться сотрудников скорой помощи в ЕАО забрали заявления

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ХАБАРОВСК, 6 ноя - РИА Новости. Многие сотрудники бригад скорой медицинской помощи в Еврейской автономной области (ЕАО), ранее решившие уйти с работы из-за нежелания прививаться от COVID-19, забрали заявления об увольнении, сообщила РИА Новости представитель департамента информационной политики губернатора и правительства региона.
Ранее стало известно, что коллективы скорой помощи в городе Облучье и селе Пашково написал заявления на увольнение после того, как Роспотребнадзор предписал провести вакцинацию в два этапа — до 15 ноября и до 15 декабря. Работники скорой, прокуратура и главврач cтанции скорой помощи ЕАО сообщали о 27 сотрудниках, решивших уволиться, среди которых фельдшеры, медсестры, водители и уборщицы.
В пресс-службе губернатора ЕАО привели другую цифру — 26 человек.

"Многие (из них) позабирали заявления (об увольнении), но не все", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что в регион для решения проблемы прилетал руководитель отдела скорой медицинской помощи первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Минздрава России Вадим Теплов.
Врач Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
Вчера, 16:28
Мясников прокомментировал ситуацию с увольнением работников скорой в ЕАО
"Мы сегодня встретились с сотрудниками станции скорой помощи в Облученском районе и конструктивно поговорили. Мы увидели, что коллеги устали, поскольку нагрузка на скорую помощь всегда большая... а в связи с пандемией эта нагрузка стала просто запредельной. Есть ощущение, что просто в какой-то момент возникло недопонимание, поэтому мы очень подробно ответили на все вопросы, которые нам задавали... Надеемся, что недопонимание, которое привело к такой эмоциональной реакции, может быть устранено", - сказал Теплов.
Ранее ситуацию прокомментировал президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Он отметил, что "не оказывать медицинскую помощь пациентам и ставить их под удар — это преступление", и добавил, что есть иные формы выражения несогласия.
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
Вчера, 15:41Распространение коронавируса
Рошаль раскритиковал медработников в ЕАО, уволившихся из филиалов скорой
 
Распространение коронавирусаОбществоЕврейская автономная областьНациональная медицинская палатаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирус в России
 
 
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