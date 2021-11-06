https://ria.ru/20211106/zapret-1757842963.html
HRW: запрет талибов на работу женщин усугубляет кризис в Афганистане
HRW: запрет талибов на работу женщин усугубляет кризис в Афганистане - РИА Новости, 06.11.2021
HRW: запрет талибов на работу женщин усугубляет кризис в Афганистане
Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* запрещает большинству женщин работать в гуманитарной сфере, и это усугубляет общий кризис в стране,... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T00:57
2021-11-06T00:57
2021-11-06T02:16
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
оон
афганистан
мохаммад хасан ахунд
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* запрещает большинству женщин работать в гуманитарной сфере, и это усугубляет общий кризис в стране, говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch.Согласно докладу, в ряде провинций женщинам разрешили только собирать информацию о нуждах населения, но отстранили от участия в распределении помощи. В других провинциях им разрешили работать только над проектами в сфере образования и здравоохранения. Как утверждают правозащитники, талибы в основном устно разъясняют правила работы для женщин в гуманитарной сфере. Отсутствие письменных указаний делает "более вероятным" преследование женщин со стороны некоторых участников движения.Ранее представитель ЮНИСЕФ в Афганистане Салам Аль-Джанаби заявил РИА Новости, что уже по состоянию на начало 2021 года ситуация в стране была одной из самых неблагополучных в мире. Согласно прогнозам, более половины афганского населения ждет острый голод, поскольку гуманитарные потребности страны вырастут до максимальных значений.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20211101/afganistan-1757175699.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, кабул (город), оон, афганистан, мохаммад хасан ахунд
00:57 06.11.2021 (обновлено: 02:16 06.11.2021)
HRW: запрет талибов на работу женщин усугубляет кризис в Афганистане
Human Rights Watch: запрет талибов на работу женщин усугубляет кризис в Афганистане
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* запрещает большинству женщин работать в гуманитарной сфере, и это усугубляет общий кризис в стране, говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch.
"Согласно данным на 28 октября 2021 года, только в трех из 34 афганских провинций талибы дали письменное согласие, которое разрешает женщинам работать в гуманитарной сфере. В большей части страны женщины-соцработники сталкиваются с жесткими ограничениями. Например, их должны сопровождать члены семьи-мужчины, что затрудняет или делает невозможным эффективное исполнение их рабочих обязанностей", - говорится в докладе, опубликованном на сайте организации.
Согласно докладу, в ряде провинций женщинам разрешили только собирать информацию о нуждах населения, но отстранили от участия в распределении помощи. В других провинциях им разрешили работать только над проектами в сфере образования и здравоохранения. Как утверждают правозащитники, талибы в основном устно разъясняют правила работы для женщин в гуманитарной сфере. Отсутствие письменных указаний делает "более вероятным" преследование женщин со стороны некоторых участников движения.
Ранее представитель ЮНИСЕФ в Афганистане Салам Аль-Джанаби заявил РИА Новости, что уже по состоянию на начало 2021 года ситуация в стране была одной из самых неблагополучных в мире. Согласно прогнозам, более половины афганского населения ждет острый голод, поскольку гуманитарные потребности страны вырастут до максимальных значений.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана
, 15 августа вошли в Кабул
и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд
, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН
c 2001 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.