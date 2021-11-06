Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211106/zapret-1757842963.html
HRW: запрет талибов на работу женщин усугубляет кризис в Афганистане
HRW: запрет талибов на работу женщин усугубляет кризис в Афганистане - РИА Новости, 06.11.2021
HRW: запрет талибов на работу женщин усугубляет кризис в Афганистане
Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* запрещает большинству женщин работать в гуманитарной сфере, и это усугубляет общий кризис в стране,... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T00:57
2021-11-06T02:16
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
оон
афганистан
мохаммад хасан ахунд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746068970_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_5c03190f4b52972a5ea8a3e6010f7ae7.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* запрещает большинству женщин работать в гуманитарной сфере, и это усугубляет общий кризис в стране, говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch.Согласно докладу, в ряде провинций женщинам разрешили только собирать информацию о нуждах населения, но отстранили от участия в распределении помощи. В других провинциях им разрешили работать только над проектами в сфере образования и здравоохранения. Как утверждают правозащитники, талибы в основном устно разъясняют правила работы для женщин в гуманитарной сфере. Отсутствие письменных указаний делает "более вероятным" преследование женщин со стороны некоторых участников движения.Ранее представитель ЮНИСЕФ в Афганистане Салам Аль-Джанаби заявил РИА Новости, что уже по состоянию на начало 2021 года ситуация в стране была одной из самых неблагополучных в мире. Согласно прогнозам, более половины афганского населения ждет острый голод, поскольку гуманитарные потребности страны вырастут до максимальных значений.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20211101/afganistan-1757175699.html
https://ria.ru/20210908/afganistan-1749099171.html
кабул (город)
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746068970_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_f8e855dd36ddf2d73dd7d8b9464ddb6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, кабул (город), оон, афганистан, мохаммад хасан ахунд
00:57 06.11.2021 (обновлено: 02:16 06.11.2021)
 
HRW: запрет талибов на работу женщин усугубляет кризис в Афганистане

Human Rights Watch: запрет талибов на работу женщин усугубляет кризис в Афганистане

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖенщины в Афганистане
Женщины в Афганистане - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* запрещает большинству женщин работать в гуманитарной сфере, и это усугубляет общий кризис в стране, говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch.

"Согласно данным на 28 октября 2021 года, только в трех из 34 афганских провинций талибы дали письменное согласие, которое разрешает женщинам работать в гуманитарной сфере. В большей части страны женщины-соцработники сталкиваются с жесткими ограничениями. Например, их должны сопровождать члены семьи-мужчины, что затрудняет или делает невозможным эффективное исполнение их рабочих обязанностей", - говорится в докладе, опубликованном на сайте организации.

Согласно докладу, в ряде провинций женщинам разрешили только собирать информацию о нуждах населения, но отстранили от участия в распределении помощи. В других провинциях им разрешили работать только над проектами в сфере образования и здравоохранения. Как утверждают правозащитники, талибы в основном устно разъясняют правила работы для женщин в гуманитарной сфере. Отсутствие письменных указаний делает "более вероятным" преследование женщин со стороны некоторых участников движения.
Ранее представитель ЮНИСЕФ в Афганистане Салам Аль-Джанаби заявил РИА Новости, что уже по состоянию на начало 2021 года ситуация в стране была одной из самых неблагополучных в мире. Согласно прогнозам, более половины афганского населения ждет острый голод, поскольку гуманитарные потребности страны вырастут до максимальных значений.
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября, 12:04Сказано в эфире
"Жесточайшее давление". Политолог об угрозах из Афганистана
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 03:44Захват власти в Афганистане талибами
Госдеп обеспокоило отсутствие женщин в правительстве Афганистана
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ООНАфганистанМохаммад Хасан Ахунд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:16В Москву прилетит президент Палестины Махмуд Аббас
12:14После взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне обнаружили более 90 тел погибших
12:12В Москве на аппаратах ИВЛ лечатся 723 человека
12:06Пассажир поезда "Москва — Адлер" ранил полицейского и росгвардейца
12:05На промплощадке в Екатеринбурге взорвался газовый баллон
12:04Несколько сотрудников скорой в ЕАО, заявивших об увольнении, привьются
12:03Ученые выяснили, откуда у переболевших COVID-19 "туман в голове"
11:58Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
11:55Обстрелявший больницу на Урале мужчина написал явку с повинной
11:53"Своя цирковая реальность": болгары высмеяли протесты Украины из-за Крыма
11:51Саакашвили планирует госпереворот, заявили в службе госбезопасности
11:46Полиция Никарагуа не предвидит новых беспорядков из-за выборов
11:39В Крыму выявили новый максимум случаев заражения коронавирусом
11:36Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:34В России за сутки выписали 29 201 переболевшего COVID-19
11:33В Москве выявили 6880 новых случаев заражения коронавирусом
11:32В России за сутки умерли 1188 больных COVID-19
11:31В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусом
11:27Власти Татарстана вводят QR-коды на проезд в общественном транспорте
11:25В Испании пассажиры из Марокко сбежали из самолета
Лента новостейМолния
В Москву прилетит президент Палестины Махмуд АббасПосле взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне обнаружили более 90 тел погибшихВ Москве на аппаратах ИВЛ лечатся 723 человекаПассажир поезда "Москва — Адлер" ранил полицейского и росгвардейцаНа промплощадке в Екатеринбурге взорвался газовый баллонНесколько сотрудников скорой в ЕАО, заявивших об увольнении, привьютсяУченые выяснили, откуда у переболевших COVID-19 "туман в голове"Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНРОбстрелявший больницу на Урале мужчина написал явку с повинной"Своя цирковая реальность": болгары высмеяли протесты Украины из-за КрымаСаакашвили планирует госпереворот, заявили в службе госбезопасностиПолиция Никарагуа не предвидит новых беспорядков из-за выборовВ Крыму выявили новый максимум случаев заражения коронавирусомОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России за сутки выписали 29 201 переболевшего COVID-19В Москве выявили 6880 новых случаев заражения коронавирусомВ России за сутки умерли 1188 больных COVID-19В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусомВласти Татарстана вводят QR-коды на проезд в общественном транспорте В Испании пассажиры из Марокко сбежали из самолета