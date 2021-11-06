https://ria.ru/20211106/zapret-1757842963.html

HRW: запрет талибов на работу женщин усугубляет кризис в Афганистане

HRW: запрет талибов на работу женщин усугубляет кризис в Афганистане - РИА Новости, 06.11.2021

HRW: запрет талибов на работу женщин усугубляет кризис в Афганистане

Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* запрещает большинству женщин работать в гуманитарной сфере, и это усугубляет общий кризис в стране,... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T00:57

2021-11-06T00:57

2021-11-06T02:16

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

оон

афганистан

мохаммад хасан ахунд

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* запрещает большинству женщин работать в гуманитарной сфере, и это усугубляет общий кризис в стране, говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch.Согласно докладу, в ряде провинций женщинам разрешили только собирать информацию о нуждах населения, но отстранили от участия в распределении помощи. В других провинциях им разрешили работать только над проектами в сфере образования и здравоохранения. Как утверждают правозащитники, талибы в основном устно разъясняют правила работы для женщин в гуманитарной сфере. Отсутствие письменных указаний делает "более вероятным" преследование женщин со стороны некоторых участников движения.Ранее представитель ЮНИСЕФ в Афганистане Салам Аль-Джанаби заявил РИА Новости, что уже по состоянию на начало 2021 года ситуация в стране была одной из самых неблагополучных в мире. Согласно прогнозам, более половины афганского населения ждет острый голод, поскольку гуманитарные потребности страны вырастут до максимальных значений.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20211101/afganistan-1757175699.html

https://ria.ru/20210908/afganistan-1749099171.html

кабул (город)

афганистан

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2021

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в мире, кабул (город), оон, афганистан, мохаммад хасан ахунд