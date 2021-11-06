https://ria.ru/20211106/zaderzhannye-1757876517.html

В МВД рассказали о задержанных по делу о нападении в Новой Москве

В МВД рассказали о задержанных по делу о нападении в Новой Москве - РИА Новости, 06.11.2021

В МВД рассказали о задержанных по делу о нападении в Новой Москве

Трое из задержанных по делу о конфликте в Новой Москве имеют российское гражданство, еще один — уроженец ближнего зарубежья, сообщил замначальника Управления... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T14:21

2021-11-06T14:21

2021-11-06T15:14

происшествия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

новая москва

россия

нападение на мужчину с ребенком в новой москве

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Трое из задержанных по делу о конфликте в Новой Москве имеют российское гражданство, еще один — уроженец ближнего зарубежья, сообщил замначальника Управления внутренних дел по ТиНАО столичного главка МВД Алексей Ломанчук."Ими оказались трое граждан России 2000, 2002 и 2003 года рождения и один мужчина 2002 года рождения, уроженец ближнего зарубежья", — пояснил он.Как позднее уточнили в МВД, все четверо родились в одном из государств Закавказья, трое из них потом получили гражданство России.Накануне полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых мужчин на отца с ребенком в Новых Ватутинках. Изначально возбудили уголовное дело о хулиганстве, но позднее по поручению председателя СК Александра Бастрыкина его переквалифицировали на более тяжкую статью — покушение на убийство.Зачинщиков конфликта задержали. Следствие предъявит им обвинения по части 3 статьи 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и по пунктам "а", "в", "ж" части 2 статьи 105 УК России ("Убийство"), а также проверит на причастность к другим преступлениям. Кроме того, в суд направят ходатайства об аресте.Следователи провели очные ставки и обыски в квартирах подозреваемых, допросили очевидцев и назначили судебно-медицинские экспертизы.

https://ria.ru/20211105/konflikt-1757836739.html

новая москва

россия

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2021

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происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), новая москва, россия, нападение на мужчину с ребенком в новой москве