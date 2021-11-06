https://ria.ru/20211106/zaderzhannye-1757874179.html

Источник рассказал о задержанных после конфликта в Новой Москве

Источник рассказал о задержанных после конфликта в Новой Москве - РИА Новости, 06.11.2021

Источник рассказал о задержанных после конфликта в Новой Москве

Все четверо задержанных после конфликта в новой Москве - уроженцы одного из государств Закавказья, казахов, как писали некоторые СМИ, среди них нет, сообщил... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T13:49

2021-11-06T13:49

2021-11-06T14:09

новая москва

нападение на мужчину с ребенком в новой москве

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Все четверо задержанных после конфликта в новой Москве - уроженцы одного из государств Закавказья, казахов, как писали некоторые СМИ, среди них нет, сообщил источник в МВД РИА Новости."Все четверо задержанных за нападение на мужчину в Ватутинках - уроженцы одного из государств Закавказья. Казахов, как писали некоторые СМИ, среди них нет", - сообщил РИА Новости источник в МВД.Ранее в МВД сообщили РИА Новости, что полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых мужчин на отца с ребенком в Новой Москве. Изначально было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, но позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком на более тяжкую статью – покушение на убийство.

https://ria.ru/20211105/izbienie-1757794617.html

новая москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая москва, нападение на мужчину с ребенком в новой москве, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)