https://ria.ru/20211106/zaderzhannye-1757874179.html
Источник рассказал о задержанных после конфликта в Новой Москве
Источник рассказал о задержанных после конфликта в Новой Москве - РИА Новости, 06.11.2021
Источник рассказал о задержанных после конфликта в Новой Москве
Все четверо задержанных после конфликта в новой Москве - уроженцы одного из государств Закавказья, казахов, как писали некоторые СМИ, среди них нет, сообщил... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T13:49
2021-11-06T13:49
2021-11-06T14:09
новая москва
нападение на мужчину с ребенком в новой москве
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Все четверо задержанных после конфликта в новой Москве - уроженцы одного из государств Закавказья, казахов, как писали некоторые СМИ, среди них нет, сообщил источник в МВД РИА Новости."Все четверо задержанных за нападение на мужчину в Ватутинках - уроженцы одного из государств Закавказья. Казахов, как писали некоторые СМИ, среди них нет", - сообщил РИА Новости источник в МВД.Ранее в МВД сообщили РИА Новости, что полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых мужчин на отца с ребенком в Новой Москве. Изначально было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, но позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком на более тяжкую статью – покушение на убийство.
https://ria.ru/20211105/izbienie-1757794617.html
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новая москва, нападение на мужчину с ребенком в новой москве, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
13:49 06.11.2021 (обновлено: 14:09 06.11.2021)
Источник рассказал о задержанных после конфликта в Новой Москве
Источник опроверг сообщения о национальности задержанных после конфликта в Новой Москве