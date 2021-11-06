https://ria.ru/20211106/zaderzhanie-1757908568.html

В Волжском задержали водителей из свадебного кортежа, устроивших стрельбу

В Волжском задержали водителей из свадебного кортежа, устроивших стрельбу - РИА Новости, 06.11.2021

В Волжском задержали водителей из свадебного кортежа, устроивших стрельбу

Полицейские задержали двух водителей, которые следовали в свадебном кортеже и несколько раз выстрелили в воздух из светошумового пистолета в городе Волжский... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T22:53

2021-11-06T22:53

2021-11-06T22:56

происшествия

волжский

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 6 ноя – РИА Новости. Полицейские задержали двух водителей, которые следовали в свадебном кортеже и несколько раз выстрелили в воздух из светошумового пистолета в городе Волжский Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлен свадебный кортеж в Волжском, при этом водитель одного из автомобилей во время движения передает похожий на пистолет предмет водителю другой машины, и последний начинает стрелять в воздух.Как сообщили РИА Новости в ведомстве, полиции удалось установить правонарушителей."Ими оказались двое местных жителей в возрасте 20 лет и 21 года. Установлено, что оба они во время движения поочередно произвели несколько выстрелов в воздух. У одного из задержанных изъят светошумовой пистолет", - сообщили в ведомстве.Молодые люди пояснили полиции, что стрельбой хотели привлечь внимание к свадебному кортежу. Отмечается, что один водитель привлечен к ответственности за выезд на встречную полосу, а второй за управление машиной без прав. Проводится проверка.

https://ria.ru/20210916/svadba-1750345049.html

https://ria.ru/20210719/prigovor-1741838348.html

волжский

волгоградская область

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происшествия, волжский, волгоградская область