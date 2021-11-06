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В Волжском задержали водителей из свадебного кортежа, устроивших стрельбу
В Волжском задержали водителей из свадебного кортежа, устроивших стрельбу - РИА Новости, 06.11.2021
В Волжском задержали водителей из свадебного кортежа, устроивших стрельбу
Полицейские задержали двух водителей, которые следовали в свадебном кортеже и несколько раз выстрелили в воздух из светошумового пистолета в городе Волжский... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T22:53
2021-11-06T22:56
происшествия
волжский
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 6 ноя – РИА Новости. Полицейские задержали двух водителей, которые следовали в свадебном кортеже и несколько раз выстрелили в воздух из светошумового пистолета в городе Волжский Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлен свадебный кортеж в Волжском, при этом водитель одного из автомобилей во время движения передает похожий на пистолет предмет водителю другой машины, и последний начинает стрелять в воздух.Как сообщили РИА Новости в ведомстве, полиции удалось установить правонарушителей."Ими оказались двое местных жителей в возрасте 20 лет и 21 года. Установлено, что оба они во время движения поочередно произвели несколько выстрелов в воздух. У одного из задержанных изъят светошумовой пистолет", - сообщили в ведомстве.Молодые люди пояснили полиции, что стрельбой хотели привлечь внимание к свадебному кортежу. Отмечается, что один водитель привлечен к ответственности за выезд на встречную полосу, а второй за управление машиной без прав. Проводится проверка.
https://ria.ru/20210916/svadba-1750345049.html
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происшествия, волжский, волгоградская область
22:53 06.11.2021 (обновлено: 22:56 06.11.2021)
 
В Волжском задержали водителей из свадебного кортежа, устроивших стрельбу

Полиция задержала водителей из свадебного кортежа, устроивших стрельбу в Волжском

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОЛГОГРАД, 6 ноя – РИА Новости. Полицейские задержали двух водителей, которые следовали в свадебном кортеже и несколько раз выстрелили в воздух из светошумового пистолета в городе Волжский Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлен свадебный кортеж в Волжском, при этом водитель одного из автомобилей во время движения передает похожий на пистолет предмет водителю другой машины, и последний начинает стрелять в воздух.
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Как сообщили РИА Новости в ведомстве, полиции удалось установить правонарушителей.
"Ими оказались двое местных жителей в возрасте 20 лет и 21 года. Установлено, что оба они во время движения поочередно произвели несколько выстрелов в воздух. У одного из задержанных изъят светошумовой пистолет", - сообщили в ведомстве.
Молодые люди пояснили полиции, что стрельбой хотели привлечь внимание к свадебному кортежу. Отмечается, что один водитель привлечен к ответственности за выезд на встречную полосу, а второй за управление машиной без прав. Проводится проверка.
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