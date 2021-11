https://ria.ru/20211106/williams-1757235703.html

"Сильная картина": критики оценили фильм об отце теннисисток сестер Уильямс

"Сильная картина": критики оценили фильм об отце теннисисток сестер Уильямс - РИА Новости, 06.11.2021

"Сильная картина": критики оценили фильм об отце теннисисток сестер Уильямс

В Сети появились отзывы на фильм "Король Ричард". Главную роль в нем исполнил Уилл Смит. Он сыграл отца великих теннисисток сестер Серены и Винус Уильямс. РИА Новости, 06.11.2021

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Сети появились отзывы на фильм "Король Ричард". Главную роль в нем исполнил Уилл Смит. Он сыграл отца великих теннисисток сестер Серены и Винус Уильямс. На сайте агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у спортивной драмы очень высокий рейтинг — 94 процента. Это значит, что подавляющее большинство отзывов, на основе которых составлялась оценка, положительные. Лента не произвела хорошего впечатления только на двух авторов из 31-го."Приятный и хорошо продуманный фильм, но сценарист и режиссер не могут решить, что делать с темной стороной Ричарда Уильямса. Каково было жить с таким целеустремленным и педантичным человеком? С тем, кто, по крайней мере, в фильме, кажется, поддерживает одну дочь больше другой? Все это остается загадкой", — считает Питер Брэдшоу из The Guardian. Однако все это не помешало журналисту назвать "Короля Ричарда" "сильной картиной" и высоко оценить работу Санийи Сидни и Деми Синглтон, сыгравших сестер Уильямс. "Это очень трогательное семейное кино. В нем нет ничего революционного, но оно очень искреннее и задевает за живое", — описывает "Короля Ричарда" Алекс Годфри из Empire Magazine. Он также считает, что роль отца теннисисток лучшая в карьере Смита за долгие годы. "Это детализированный портрет несовершенного и очень сложного человека, а также классический спортивный фильм", — пишет Лия Гринблатт из Entertainment Weekly. "Король Ричард", может, и довольно прямолинейный байопик, но это приятный фильм, который дает зрителям возможность насладиться трогательной и незамысловатой историей, поговорить о воспитании детей и стрессе, через который прошли герои ленты", — рассказывает Моника Кастильо, пишущая для The Wrap. "Смит создал более сложный образ, чем ожидаешь увидеть в том, что могло бы стать шаблонной историей триумфа черной семьи", — заметил Стефан Фарбер из The Hollywood Reporter. Однако "Король Ричард" не шоу одного актера. Критик также высоко оценил и работу коллег Смита. Есть у фильма и огрехи: он достаточно длинный, а также в нем встречаются повторы. В российский прокат "Король Ричард" выйдет 18 ноября.

