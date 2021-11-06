https://ria.ru/20211106/vzryv-1757868440.html

Последствия взрыва в Екатеринбурге. Видео

Появилось видео с места взрыва на промплощадке в Екатеринбурге - РИА Новости, 06.11.2021

Последствия взрыва в Екатеринбурге. Видео

В Сети появилось видео с места взрыва на территории промышленной зоны в Екатеринбурге. РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T12:27

2021-11-06T12:27

2021-11-06T12:27

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Сети появилось видео с места взрыва на территории промышленной зоны в Екатеринбурге.На кадрах видно, что после хлопка газа произошел пожар, заметно сильное задымление. По информации МЧС, в ангаре загорелись покрышки. Пострадавших нет.На месте работают 18 человек личного состава и шесть единиц пожарно-спасательной техники.

екатеринбург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)