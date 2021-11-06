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Последствия взрыва в Екатеринбурге. Видео
Появилось видео с места взрыва на промплощадке в Екатеринбурге - РИА Новости, 06.11.2021
Последствия взрыва в Екатеринбурге. Видео
В Сети появилось видео с места взрыва на территории промышленной зоны в Екатеринбурге. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T12:27
2021-11-06T12:27
2021-11-06T12:27
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Сети появилось видео с места взрыва на территории промышленной зоны в Екатеринбурге.На кадрах видно, что после хлопка газа произошел пожар, заметно сильное задымление. По информации МЧС, в ангаре загорелись покрышки. Пострадавших нет.На месте работают 18 человек личного состава и шесть единиц пожарно-спасательной техники.
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Появилось видео с места взрыва на промплощадке в Екатеринбурге
Опубликовано видео с места взрыва на территории промзоны в Екатеринбурге
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Сети появилось видео с места взрыва на территории промышленной зоны в Екатеринбурге.
На кадрах видно, что после хлопка газа произошел пожар, заметно сильное задымление. По информации МЧС, в ангаре загорелись покрышки. Пострадавших нет.
На месте работают 18 человек личного состава и шесть единиц пожарно-спасательной техники.