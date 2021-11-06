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Как обнаружить взлом смартфона
Обнаружены главные признаки взлома вашего смартфона - РИА Новости, 06.11.2021
Как обнаружить взлом смартфона
О "проникновении" киберпреступников в смартфон может говорить любая его аномальная или подозрительная активность, рассказал агентству "Прайм" заместитель... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T02:17
2021-11-06T02:17
2021-11-06T02:17
технологии
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. О "проникновении" киберпреступников в смартфон может говорить любая его аномальная или подозрительная активность, рассказал агентству "Прайм" заместитель технического директора по развитию бизнеса группы компаний Angara Руслан Косарим.Кроме того, о взломе может говорить появление новых приложений, которые вы не устанавливали и которые невозможно удалить или закрыть, автоотключение и невозможность запуска антивируса, подозрительные уведомления, а беспричинное списание денег со счета, предупредил Косарим.
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технологии
Обнаружены главные признаки взлома вашего смартфона
Эксперт Косарим сообщил, что на взлом смартфона указывает его подозрительная активность