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Как обнаружить взлом смартфона

Обнаружены главные признаки взлома вашего смартфона - РИА Новости, 06.11.2021

Как обнаружить взлом смартфона

О "проникновении" киберпреступников в смартфон может говорить любая его аномальная или подозрительная активность, рассказал агентству "Прайм" заместитель... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T02:17

2021-11-06T02:17

2021-11-06T02:17

технологии

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. О "проникновении" киберпреступников в смартфон может говорить любая его аномальная или подозрительная активность, рассказал агентству "Прайм" заместитель технического директора по развитию бизнеса группы компаний Angara Руслан Косарим.Кроме того, о взломе может говорить появление новых приложений, которые вы не устанавливали и которые невозможно удалить или закрыть, автоотключение и невозможность запуска антивируса, подозрительные уведомления, а беспричинное списание денег со счета, предупредил Косарим.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии