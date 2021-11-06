https://ria.ru/20211106/vypiska-1757863739.html

В России за сутки выписали 29 201 переболевшего COVID-19

В России за сутки выписали 29 201 переболевшего COVID-19 - РИА Новости, 06.11.2021

В России за сутки выписали 29 201 переболевшего COVID-19

За сутки в России выписан 29 201 человек после COVID-19, за все время выздоровели 7 535 172 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T11:34

2021-11-06T11:34

2021-11-06T11:34

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписан 29 201 человек после COVID-19, за все время выздоровели 7 535 172 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 29 201 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 535 172", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписано 5958 человек, в Санкт-Петербурге - 3300, в Подмосковье - 3129.

https://ria.ru/20211106/koronavirus-1757859257.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии