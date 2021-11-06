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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211106/vypiska-1757863739.html
В России за сутки выписали 29 201 переболевшего COVID-19
В России за сутки выписали 29 201 переболевшего COVID-19 - РИА Новости, 06.11.2021
В России за сутки выписали 29 201 переболевшего COVID-19
За сутки в России выписан 29 201 человек после COVID-19, за все время выздоровели 7 535 172 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T11:34
2021-11-06T11:34
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписан 29 201 человек после COVID-19, за все время выздоровели 7 535 172 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 29 201 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 535 172", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписано 5958 человек, в Санкт-Петербурге - 3300, в Подмосковье - 3129.
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общество, московская область (подмосковье), москва, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:34 06.11.2021
 
В России за сутки выписали 29 201 переболевшего COVID-19

Оперштаб: в России за сутки выписали 29 201 переболевшего COVID-19

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедик в отделении для больных коронавирусом
Медик в отделении для больных коронавирусом - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписан 29 201 человек после COVID-19, за все время выздоровели 7 535 172 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 29 201 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 535 172", - говорится в сообщении.
Медик готовит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
10:11Распространение коронавируса
Названы основные симптомы коронавируса у вакцинированных
В частности, в Москве за сутки выписано 5958 человек, в Санкт-Петербурге - 3300, в Подмосковье - 3129.
 
Распространение коронавирусаОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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