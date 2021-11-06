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Ульяновская область не будет продлевать нерабочие дни
Ульяновская область не будет продлевать нерабочие дни - РИА Новости, 06.11.2021
Ульяновская область не будет продлевать нерабочие дни
Нерабочие дни в Ульяновской области не будут продлены после 7 ноября, сообщает в субботу пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T13:35
2021-11-06T15:02
распространение коронавируса
общество
ульяновская область
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
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САМАРА, 6 ноя – РИА Новости. Нерабочие дни в Ульяновской области не будут продлены после 7 ноября, сообщает в субботу пресс-служба правительства региона."Нерабочие дни в Ульяновской области не будут продлены. Соответствующее решение принято на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией 6 ноября", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, решением штаба государственные и муниципальные учреждения культуры, а также кинотеатры с 8 ноября смогут осуществлять свою деятельность с 50% загрузкой при условии, что все сотрудники организации вакцинированы. Вход в учреждение будет осуществляться по QR-кодам.Кроме того, с 8 ноября по QR-кодам с 50% загрузкой будут работать бассейны, фитнес-центры, объекты сферы услуг. Также осуществлять доступ посетителей по QR-кодам будут обязаны торговые центры.Планируется, что заведения общественного питания, аквапарки, солярии, бани и сауны возобновят свою работу только с 15 ноября. Детские любительские объединения при культурно-досуговых организациях и детские школы искусств также не будут работать до 15 ноября.По информации регионального Роспотребнадзора, в регионе сохраняется неблагополучная эпидемиологическая ситуация, на 5 ноября субъект занимает по уровню заболеваемости 16 место среди субъектов России. По данным минздрава области, на сегодняшний день число заболевших коронавирусом в регионе составляет 109 311 человек.
https://ria.ru/20211106/kareliya-1757873050.html
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общество, ульяновская область, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия
13:35 06.11.2021 (обновлено: 15:02 06.11.2021)
 
Ульяновская область не будет продлевать нерабочие дни

Ульяновская область не будет продлевать нерабочие дни, но действие QR-кодов сохраняется

© Фото : BerserkerusУльяновск
Ульяновск - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© Фото : Berserkerus
Читать ria.ru в
САМАРА, 6 ноя – РИА Новости. Нерабочие дни в Ульяновской области не будут продлены после 7 ноября, сообщает в субботу пресс-служба правительства региона.
"Нерабочие дни в Ульяновской области не будут продлены. Соответствующее решение принято на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией 6 ноября", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, решением штаба государственные и муниципальные учреждения культуры, а также кинотеатры с 8 ноября смогут осуществлять свою деятельность с 50% загрузкой при условии, что все сотрудники организации вакцинированы. Вход в учреждение будет осуществляться по QR-кодам.
Кроме того, с 8 ноября по QR-кодам с 50% загрузкой будут работать бассейны, фитнес-центры, объекты сферы услуг. Также осуществлять доступ посетителей по QR-кодам будут обязаны торговые центры.
Планируется, что заведения общественного питания, аквапарки, солярии, бани и сауны возобновят свою работу только с 15 ноября. Детские любительские объединения при культурно-досуговых организациях и детские школы искусств также не будут работать до 15 ноября.
По информации регионального Роспотребнадзора, в регионе сохраняется неблагополучная эпидемиологическая ситуация, на 5 ноября субъект занимает по уровню заболеваемости 16 место среди субъектов России. По данным минздрава области, на сегодняшний день число заболевших коронавирусом в регионе составляет 109 311 человек.
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