https://ria.ru/20211106/vykhodnye-1757873651.html
Ульяновская область не будет продлевать нерабочие дни
Ульяновская область не будет продлевать нерабочие дни - РИА Новости, 06.11.2021
Ульяновская область не будет продлевать нерабочие дни
Нерабочие дни в Ульяновской области не будут продлены после 7 ноября, сообщает в субботу пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T13:35
2021-11-06T13:35
2021-11-06T15:02
распространение коронавируса
общество
ульяновская область
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98689/72/986897271_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_3de8ce135187fdfd97ec34318a0ca7dd.jpg
САМАРА, 6 ноя – РИА Новости. Нерабочие дни в Ульяновской области не будут продлены после 7 ноября, сообщает в субботу пресс-служба правительства региона."Нерабочие дни в Ульяновской области не будут продлены. Соответствующее решение принято на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией 6 ноября", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, решением штаба государственные и муниципальные учреждения культуры, а также кинотеатры с 8 ноября смогут осуществлять свою деятельность с 50% загрузкой при условии, что все сотрудники организации вакцинированы. Вход в учреждение будет осуществляться по QR-кодам.Кроме того, с 8 ноября по QR-кодам с 50% загрузкой будут работать бассейны, фитнес-центры, объекты сферы услуг. Также осуществлять доступ посетителей по QR-кодам будут обязаны торговые центры.Планируется, что заведения общественного питания, аквапарки, солярии, бани и сауны возобновят свою работу только с 15 ноября. Детские любительские объединения при культурно-досуговых организациях и детские школы искусств также не будут работать до 15 ноября.По информации регионального Роспотребнадзора, в регионе сохраняется неблагополучная эпидемиологическая ситуация, на 5 ноября субъект занимает по уровню заболеваемости 16 место среди субъектов России. По данным минздрава области, на сегодняшний день число заболевших коронавирусом в регионе составляет 109 311 человек.
https://ria.ru/20211106/kareliya-1757873050.html
https://ria.ru/20211106/chechnya-1757872860.html
ульяновская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98689/72/986897271_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_26bd3088b58dd2f58baf2938e65fde61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ульяновская область, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия
13:35 06.11.2021 (обновлено: 15:02 06.11.2021)
Ульяновская область не будет продлевать нерабочие дни
Ульяновская область не будет продлевать нерабочие дни, но действие QR-кодов сохраняется
САМАРА, 6 ноя – РИА Новости.
Нерабочие дни в Ульяновской области
не будут продлены после 7 ноября, сообщает в субботу пресс-служба правительства региона.
"Нерабочие дни в Ульяновской области не будут продлены. Соответствующее решение принято на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией 6 ноября", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, решением штаба государственные и муниципальные учреждения культуры, а также кинотеатры с 8 ноября смогут осуществлять свою деятельность с 50% загрузкой при условии, что все сотрудники организации вакцинированы. Вход в учреждение будет осуществляться по QR-кодам.
Кроме того, с 8 ноября по QR-кодам с 50% загрузкой будут работать бассейны, фитнес-центры, объекты сферы услуг. Также осуществлять доступ посетителей по QR-кодам будут обязаны торговые центры.
Планируется, что заведения общественного питания, аквапарки, солярии, бани и сауны возобновят свою работу только с 15 ноября. Детские любительские объединения при культурно-досуговых организациях и детские школы искусств также не будут работать до 15 ноября.
По информации регионального Роспотребнадзора
, в регионе сохраняется неблагополучная эпидемиологическая ситуация, на 5 ноября субъект занимает по уровню заболеваемости 16 место среди субъектов России
. По данным минздрава области, на сегодняшний день число заболевших коронавирусом в регионе составляет 109 311 человек.